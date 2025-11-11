Beto Lago: 'Noite promete ser agitada na reunião do Conselho do Sport'

Yuri Romão, presidente do Sport (Rafael Vieira/FPF)

Noite de tensão

A noite desta terça promete ser mais uma daquelas em que a Ilha do Retiro respira tensão e desconfiança. O Conselho Deliberativo do Sport se reúne, e a expectativa é de casa cheia, não apenas no auditório, mas na sede e até na rua em frente ao clube, com o torcedor atento a cada movimento nos bastidores. Enquanto isso, os “cardeais” do clube articulam discretamente uma solução. Uns defendem o afastamento de Yuri Romão da presidência. Outros tentam pregar a unidade, mesmo que artificial, para evitar um colapso institucional. O Leão vive um momento de efervescência política poucas vezes visto na sua história recente. E qualquer faísca pode virar incêndio. Quando eleita, a chapa Yuri Romão–Raphael Campos dominava o Conselho, com ampla maioria e apoio considerável. Hoje, esse cenário parece ruir. As fissuras internas são claras, e antigos aliados começam a se afastar, cansados de erros repetidos, discursos vazios e decisões mal explicadas. Evidente que os equívocos no futebol são vários - estruturais, administrativos, estratégicos. Porém, a crise é institucional. E é preciso agir com cautela e responsabilidade neste momento. Ainda mais que o sangue está quente para todos os lados. No Sport, bombeiros tentam evitar que as chamas da vaidade destruam a entidade. O Conselho precisa agir com credibilidade, ainda mais por ser o guardião do clube. Que as caixas pretas sejam abertas. O torcedor, o sócio, toda uma nação merece a verdade. Porque o que está em jogo não é uma temporada perdida. É a identidade de um clube centenário que, aos poucos, se acostumou ao fracasso nos gramados.

O torcedor do Sport já foi castigado demais neste Brasileirão. Mas o destino, caprichoso e impiedoso, parece ter guardado um último ato de crueldade. No sábado, diante do Flamengo, na Arena de Pernambuco, o Leão pode ser rebaixado matematicamente e ainda ver o estádio tomado pela torcida rubro-negra carioca. Um vexame ainda maior.

Vale a pena?

Carlo Ancelotti ainda sonha em contar com Neymar, mas o jogador parece a sabotar o próprio retorno à Seleção. Contra o Flamengo, voltou a exibir seu velho personagem: reclamou do técnico Vojvoda ao ser substituído e assistiu o Santos quase empatar o jogo. Nada de autocrítica. Só gestos de desdém, ironias e cara feia. Neymar vive brigando com todos, menos com o espelho. E seu futebol segue ausente, preso no passado. Se o objetivo é voltar à amarelinha, o caminho escolhido é o oposto: o da irrelevância.

A RJ do Santa Cruz

O Santa Cruz deu o primeiro passo na recuperação judicial: 55 acordos firmados na rodada inicial de mediação. O processo é árduo, mas necessário e pode significar a reconstrução de um clube que aprendeu o preço da má gestão. Outras audiências estão marcadas para os dias 18 e 25, e o caminho ainda é longo. Mas é alentador ver o Santa, enfim, falando de planejamento, números e responsabilidade, e não apenas de promessas e salvadores da pátria.

