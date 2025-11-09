Sport pode ser rebaixado de forma oficial no polêmico jogo contra o Flamengo na Arena

Recife, PE, 25/10/2025 - SPORT X MIRASSOL - Na noite deste sábado(25), a equipe do Sport recebeu a equipe do Mirassol pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 na Ilha do Retiro. Matheusinho (Rafael Vieira)

O ano de 2025 tem sido de muita judiação com o torcedor do Sport. A cada rodada da Série A do Brasileirão, uma decepção, uma frustração. E pode ter mais pela frente, logo diante do Flamengo. No sábado passado (08), os pouco mais de cinco mil torcedores que foram à Ilha do Retiro sofreram com uma derrota diferente.

Acostumado a sair atrás, o Leão abriu dois gols de vantagem contra o Atlético-MG (ambos marcados por Léo Pereira), mas levou a virada, 4 a 2, após sofrer quatro gols em 15 minutos no segundo tempo.



Porém, quis o destino que o rebaixamento oficial ainda não fosse sacramentado nessa rodada. Isso porque o Vitória empatou por 0 a 0 com o Botafogo, em Salvador, e o Santos perdeu por 3 a 2 para o Flamengo no Rio.

Se bem que “os aparelhos que seguem mantendo o Sport vivo”, vão ser desligados em breve. Com 17 pontos, o Sport está 18 pontos atrás do Vitória, que tem 35 e é o primeiro fora do Z-4. Ou seja, para escapar da queda para a Série B, o Leão teria que vencer os seis jogos e torcer para o Vitória perder todas suas partidas. Lembrando que o Santos, que tem 33, também não poderia ganhar mais nenhum.

FLAMENGO

São contas apenas protocolares. Na verdade, o sofrimento do rubro-negro pode ser ainda maior. Caso o time não vença o Flamengo sábado (15), na Arena de Pernambuco, não tem mais escapatória. E a queda sacramentada contra o Flamengo seria mais dolorosa, devido à rivalidade dos clubes pelo título brasileiro de 1987, referendado ao Sport inúmeras vezes pela Justiça.

Lembrando que esse jogo é alvo de muita polêmica. Precisando de dinheiro, a direção do Sport vendeu a operação do jogo para uma empresa por R$ 3 milhões, que fez a partida sair da Ilha do Retiro para a Arena de Pernambuco.