Sport sofre virada do Atlético-MG e pode ter rebaixamento sacramentado nesta rodada

Sport abre dois de vantagem, mas vacila e permite virada do Atlético-MG na Ilha do Retiro
Publicado: 08/11/2025 às 18:10
Sport perde para o Atlético-MG ( Pedro Souza / Atlético)
Se tudo parecia que seria diferente, o roteiro de fracasso voltou a se repetir na Ilha do Retiro. Mesmo após abrir dois gols de vantagem, o Sport sofreu uma virada dolorosa e perdeu por 4 a 2 para o Atlético-MG, em duelo válido pela 33ª rodada da Série A. Os gols do Leão da Ilha foram marcados por Léo Pereira, enquanto Hulk, Aleksander e Rony, duas vezes, garantiram a vitória do Galo. O resultado mantém a equipe rubro-negra afundada na laterna e pode sacramentar a queda para a Série B ainda nesta rodada.
O JOGO
Os primeiros minutos na Ilha do Retiro foram marcados por equilíbrio e poucas chances claras de gol. O Atlético-MG manteve maior posse de bola, tentando controlar o ritmo da partida, enquanto o Sport apostava em contra-ataques rápidos.
Até que, em boa jogada pela direita, Natanael arriscou um chute cruzado e acertou a trave, levando perigo ao gol rubro-negro. No entanto, quem abriu o placar foi o Leão da Ilha. Aos 16 minutos, Léo Pereira dominou na área, tabelou com Pablo e finalizou com precisão na saída de Everson: 1 a 0.
Atrás no placar, o Atlético-MG mudou sua postura e passou a pressionar mais o Sport, buscando ser mais incisivo no campo ofensivo. Em uma boa chegada, Rony recebeu lançamento preciso de Fausto Vera, invadiu a área, mas finalizou mal, mandando a bola para fora. A chance desperdiçada gerou irritação no técnico Sampaoli, que demonstrou insatisfação à beira do campo.
Em rápido ataque do Atlético-MG, Igor Gomes apareceu livre dentro da área e finalizou no canto, mas o goleiro Gabriel fez grande defesa, evitando o empate e salvando o Leão da Ilha. Nos minutos finais da primeira etapa, o Sport voltou ao ataque em uma de suas raras investidas. Léo Pereira recebeu na entrada da área, girou e bateu colocado no canto direito de Everson, que espalmou para escanteio.
SEGUNDO TEMPO
O segundo tempo foi marcado por mudanças no Atlético-MG, o técnico Sampaoli optou por colocar alguns titulares em campo - Arana, Dudu e Hulk. No entanto, o Galo rodava a bola e tinha dificuldades para furar a retranca do Sport. A melhor chance veio após cruzamento para a área, a bola sobrou para Biel. O atacante chuta de direita, pegou mal e mandou para fora.
Mesmo adotando uma postura mais defensiva, o Sport foi letal quando teve a bola no ataque. Em sua primeira chegada perigosa, Lucas Kal fez boa jogada pela direita e cruzou para a área. A sobra ficou com Léo Pereira, que finalizou no canto e marcou o segundo dele na partida: 2 a 0.
O Atlético-MG reagiu em bola parada. Aos 22 minutos, Hulk cobrou falta de longa distância, e o goleiro Gabriel acabou falhando ao tentar segurar, mandando a bola para dentro do próprio gol: 2 a 1.
Dois minutos depois, aos 24, o Galo chegou ao empate. Dudu avançou pela esquerda e tocou para Igor Gomes, que cruzou na medida para Rony. O atacante subiu livre na área e cabeceou firme para o fundo das redes, deixando tudo igual na Ilha do Retiro: 2 a 2.
Aos 35 minutos, o Atlético-MG conseguiu a virada. Dudu avançou pela esquerda e cruzou para a área. Hulk dominou e ajeitou para Alexsander, que finalizou, a bola ainda desviou na defesa antes de morrer no fundo do gol. Virada do Galo na Ilha do Retiro: 3 a 2.
Dois minutos depois, aos 37, veio o quarto gol atleticano. O goleiro Everson cobrou tiro de meta direto para o ataque, e Hulk aproveitou a falha de Riquelme na defesa. O atacante invadiu a área e cruzou para Rony, que completou para o gol vazio, ampliando a vantagem: 4 a 2.
FICHA DA PARTIDA
SPORT 2
Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere (Riquelme), Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal (Sérgio Oliveira) e Lucas Lima (Atencio); Leandro Pereira, Matheusinho (Romarinho) e Pablo (Colo Ramírez). Técnico: César Lucena.
ATLÉTICO-MG 4
Everson; Natanael (Guilherme Arana), Vitor Hugo, Júnior Alonso, Ivan (Alexsander) e Caio (Dudu); Alan Franco, Fausto Vera (Gustavo Scarpa) e Igor Gomes ; Rony e Biel (Hulk). Técnico: Jorge Sampaoli.
Local: Ilha do Retiro, no Recife
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
4º Árbitro: Diego Pombo Lopez (GO)
VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (BA)
Cartão amarelo: Matheus Amarelo (SPT)
Gols: Léo Pereira (16'/1º) e (17'/2º) (SPT); Hulk (22'/2º), Rony (24'/2º) e (38'/2º) e Aleksander (36'/2º) (CAM)