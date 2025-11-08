'Está doendo': técnico interino lamenta revés do Sport e eventual rebaixamento

Recife, PE, 05/11/2025 - SPORT X JUVENTUDE - Na noite desta quarta-feira(05), a equipe do Sport recebeu a equipe do Juventude pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 na Ilha do Retiro. Cesar Lucena. ( Rafael Vieira)

“Está doendo para caramba”, confessou o técnico interino César Lucena após o Sport perder por 4 a 2 para o Atlético-MG na Ilha do Retiro. Apesar de ter aberto vantagem com dois gols de Léo Pereira, O Leão não conseguiu segurar o time mineiro. Após o réves, o técnico interino atribuiu o resultado ao impacto emocional da equipe rubro-negra.

“Estávamos bem no jogo, controlando a partida. Apesar do Atlético-MG estar mais com a bola, não estávamos sofrendo finalização em gol. Mas qualquer situação adversa, neste momento delicado, abala o emocional e a confiança da equipe. A falha de Gabriel tirou nossa confiança, e logo em seguida tomamos o segundo gol que prejudicou nosso ímpeto”, afirmou.

César Lucena falou sobre a dificuldade de lidar com o momento do clube. “Está doendo para caramba. Trabalhar no Sport, uma equipe vencedora, passando por este momento delicado, faz com que muitas vezes a gente nem durma. Pedimos desculpas ao torcedor e vamos trabalhar para vencer o mais rápido possível”, destacou

Com o resultado, o Sport permanece na lanterna da Série A, com 17 pontos, e pode ser rebaixado neste domingo (9), caso o Vitória vença o Botafogo ou o Santos supere o Flamengo. A equipe volta a campo no próximo sábado, às 18h30, contra o Flamengo, na Arena Pernambuco, em partida adiada da 12ª rodada.