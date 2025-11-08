Léo Pereira lamenta derrota do Sport após virada do Atlético-MG: 'É inadmissível'

Autor de dois gols, Léo Pereira sai na bronca após derrota de virada para o Atlético-MG

Léo Pereira, atacante do Sport (Rafael Vieira/DP)

Mesmo marcando dois gols, Léo Pereira não conseguiu evitar a derrota do Sport para o Atlético-MG por 4 a 2, em partida válida pela 33ª rodada da Série A. Após o jogo, o atacante não escondeu a frustração com a virada sofrida.

“Agradeço pelo gol, fico feliz por isso, mas nada adiantou. A gente procurou a vitória, não conseguiu. É inadmissível o que a gente fez hoje”, afirmou Léo Pereira, que destacou a importância de focar no trabalho após o revés.

“Mas, agora é trabalhar, esquecer o que aconteceu hoje. E trabalhar durante a semana. Todo mundo trabalhar quietinho”, completou o jogador, demonstrando liderança em meio à situação delicada do time, que segue na lanterna do Campeonato Brasileiro e muito próximo do rebaixamento.

O rebaixamento do Sport poderá ser confirmado de forma matemática ainda nesta rodada, caso Vitória ou Santos conquistem vitórias em seus jogos neste domingo (9) — contra Botafogo, no Barradão, e Flamengo, no Maracanã, respectivamente. O Sport volta a campo no próximo sábado (15), às 18h30, contra o Flamengo, na Arena Pernambuco, em jogo atrasado da 12ª rodada.

