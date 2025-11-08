Sport x Atlético-MG: onde assistir, escalações e horário pela 33ª rodada do Brasileirão

Partida entre Leão e Galo acontece neste sábado (8), na Ilha do Retiro

O Atacante Romarinho em ação pelo Sport, e o atacante Hulk em ação pelo Atlético-MG (Rafael Vieira / DP Foto e Pedro Souza / Atlético)

O Sport volta a campo neste sábado (8), às 16h, na Ilha do Retiro, para enfrentar o Atlético-MG pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo marca o segundo compromisso consecutivo do Leão como mandante nesta reta final de competição e pode selar matematicamente o rebaixamento rubro-negro com seis partidas de antecedência.



Com apenas 17 pontos, o Sport ocupa a lanterna isolada do Brasileirão e soma 18 derrotas, vivendo o pior desempenho de sua história na elite. O clube tem apenas 0,02% de chances de permanecer na Série A. O time chega pressionado após a derrota por 2 a 0 para o Juventude, na última quarta-feira (5), quando teve uma atuação fraca e saiu de campo sob fortes vaias de sua torcida.

O cenário é ainda mais delicado: caso o Leão perca para o Galo e Vitória (primeiro time fora do Z-4) ou Santos (17º) vençam seus jogos contra Botafogo e Flamengo, respectivamente, o rebaixamento do Sport será confirmado de forma antecipada.



Leão e Galo se enfrentaram recentemente, há seis rodadas, em Minas Gerais, com vitória atleticana por 3 a 1. O retrospecto recente em Pernambuco, porém, é equilibrado. Nos últimos cinco confrontos do Sport em casa, foram duas vitórias para cada lado e um empate.

SPORT

O principal desfalque do Sport é o atacante Derik Lacerda, artilheiro da equipe no Brasileirão, afastado por indisciplina segundo nota oficial do clube. O jogador, que tem seis gols na competição, foi desligado do elenco e não atuará mais nesta Série A.

Sem o camisa 18, o ataque da equipe leonina vai passar por mudanças sob o comando do interino César Lucena. O centroavante Pablo, que vem entrando nas últimas partidas, é o favorito para assumir a vaga.

O treinador também lida com baixas no departamento médico. O volante Pedro Augusto segue tratando uma lesão no quadril direito, enquanto o zagueiro João Silva se recupera de entorse no tornozelo esquerdo.

"É falar o menos possível, trabalhar mais e procurar, já na próxima partida, entrar em campo e mostrar o que o torcedor quer. Honrar a camisa e mostrar hombridade até o fim da competição", destacou César Lucena.

ATLÉTICO-MG

Do outro lado, o Atlético-MG chega embalado pela vitória convincente sobre o Bahia, por 3 a 0, na Arena MRV. O time de Jorge Sampaoli, finalista da Copa Sul-Americana, tenta confirmar a reação e afastar qualquer risco de rebaixamento.

O técnico argentino volta ao comando após cumprir suspensão, assim como o zagueiro Vitor Hugo, que retorna de cartão vermelho. Por outro lado, o Galo terá baixas: o meia Bernard e o zagueiro Ruan estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Além deles, seguem fora por lesão Lyanco, Cuello, Júnior Santos e Caio Maia.

Sampaoli vai precisar promover mudanças pontuais na equipe. Vitor Hugo deve retomar a vaga na defesa, enquanto Igor Gomes é o favorito para substituir Bernard no meio-campo.

FICHA DA PARTIDA

SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Lucas Kal, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Barletta (Romarinho), Matheusinho e Pablo. Técnico: César Lucena.



ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Vitor Hugo, Júnior Alonso e Arana; Alan Franco, Alexsander, Igor Gomes e Scarpa; Dudu e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.



Local: Ilha do Retiro, no Recife



Horário: 16h



Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)



Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)



4º Árbitro: Diego Pombo Lopez (GO)



VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (BA)



Transmissão: Premiere (pay-per-view)