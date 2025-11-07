Antônio Carlos cobra Sport na Justiça por pagamentos atrasados após rescisão

Antônio Carlos, ex-zagueiro do Sport ( Rafael Vieira)

Se dentro de campo as coisas não estão indo bem, fora dele a situação parece ainda pior. O zagueiro Antônio Carlos, atualmente no Houston Dynamo, dos Estados Unidos, entrou com um processo na Justiça contra o Sport, cobrando valores atrasados referentes à rescisão de seu contrato com o clube. O jogador deixou o Leão em julho deste ano, após ter sido afastado do elenco. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Antônio Gabriel, da Rádio Jornal.

O zagueiro defendeu o Sport em apenas 13 partidas nesta temporada. Na ação, a defesa pede que o clube seja condenado ao pagamento integral do valor devido, acrescido de juros e correção monetária.

Entenda o caso

De acordo com os representantes do atleta, o Sport pagou apenas a entrada do acordo, no valor de R$ 225 mil, e deixou de depositar as cinco parcelas restantes, de aproximadamente R$ 37 mil cada. O total acordado para o distrato foi de R$ 410.576,19, incluindo salário atrasado, 13º proporcional, férias e ajuda de custo.

Ainda segundo o advogado de Antônio Carlos, a primeira parcela foi paga com atraso, prevista para o fim de agosto e quitada apenas no início de outubro. Desde então, nenhum outro pagamento foi realizado pela diretoria rubro-negra.