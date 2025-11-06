Sport afasta Derik Lacerda por indisciplina e atacante não atua mais pelo clube

Clube comunicou que o jogador, emprestado pelo Cuiabá, está fora dos planos após se recusar a participar de parte de um treino

Recife, PE, 25/10/2025 - SPORT X MIRASSOL - Na noite deste sábado(25), a equipe do Sport recebeu a equipe do Mirassol pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 na Ilha do Retiro. Derik Lacerda (Rafael Vieira)

O clima conturbado na reta final do Brasileirão ganhou mais um capítulo na Ilha do Retiro. O Sport anunciou, nesta quinta-feira (6), que o atacante Derik Lacerda não fará mais parte do elenco para o restante da Série A. O jogador, que pertence ao Cuiabá e estava emprestado ao Leão, foi comunicado da decisão junto ao seu empresário e ao clube detentor dos direitos econômicos.

Segundo a nota divulgada pelo Rubro-Negro, o desligamento do atleta se deve a episódios de indisciplina, sendo o mais recente a recusa em participar de parte das atividades de treinamento programadas pelo clube nesta quinta-feira, visando o duelo contra o Atlético-MG, próximo adversário.

Em nota oficial, o Sport reforçou seu compromisso com a "disciplina, o profissionalismo e o respeito aos valores que norteiam sua conduta e o ambiente de trabalho".

Emprestado pelo Cuiabá na segunda janela de transferências, Derik era um dos poucos destaques do time no Campeonato Brasileiro, sendo artilheiro do Leão na competição (6 gols), mesmo com a campanha ruim da equipe, que ocupa a lanterna da Série A.

Próximo jogo do Sport

O Sport volta a campo no sábado (8), às 16h, quando enfrenta o Atlético-MG, na Ilha do Retiro, pela 32ª rodada do Brasileirão. Sem Derik, o técnico interino César Lucena terá mais uma baixa ofensiva em meio à crise que assola o clube.