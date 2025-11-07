Reincidente: Derik Lacerda, do Sport, tem histórico de indisciplina; saiba mais

Recife, PE, 02/08/2025 - SPORT X BAHIA - Na tarde deste sábado(02), a equipe do Sport recebeu a equipe do Bahia pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Derik Lacerda. (Rafael Vieira)

O atacante Derik Lacerda voltou a se envolver em um episódio de indisciplina e teve seu vínculo com o Sport encerrado nesta última quinta-feira (6). O jogador, que pertence ao Cuiabá e estava emprestado ao Leão da Ilha, foi afastado após se recusar a participar de parte das atividades de treinamento realizadas pela equipe antes do confronto contra o Atlético-MG.

A decisão foi comunicada ao atleta, ao seu empresário e ao clube detentor dos direitos econômicos. De acordo com nota oficial, o Sport reforçou que o desligamento está alinhado ao compromisso do clube com “disciplina, profissionalismo e respeito aos valores que norteiam sua conduta e o ambiente de trabalho”.

A situação, no entanto, não é inédita na carreira de Derik Lacerda. Na temporada passada, quando defendia o Cuiabá, o atacante também enfrentou problemas extracampo. O jogador chegou a treinar em separado do elenco principal após divergências com a comissão técnica. Na época, torcedores do Dourado chegaram a compartilhar vídeos em que Derik aparecia em festa durante um período crítico da equipe na Série A, que acabou culminando com o rebaixamento do clube mato-grossense.

Mesmo com o bom desempenho dentro de campo — sendo artilheiro do Sport no Brasileirão com seis gols —, o novo episódio reforça a imagem de reincidência em condutas que contrariam o ambiente disciplinar exigido pelo clube.

O staff do atleta, por sua vez, defendeu Derik e criticou a decisão da diretoria rubro-negra. Em nota, os representantes afirmaram que o jogador sempre demonstrou “profissionalismo, comprometimento e entrega” durante sua passagem pela Ilha do Retiro, e sugeriram que o afastamento faz parte de uma “estratégia administrativa” do clube diante da luta contra o rebaixamento.

