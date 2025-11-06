Staff de Derik Lacerda rebate Sport e nega ato de indisciplina como motivo de afastamento

Clube alega recusa em treino, enquanto staff diz que atacante segue comprometido em seguir vestindo as cores rubro-negras

Recife, PE, 25/10/2025 - SPORT X MIRASSOL - Na noite deste sábado(25), a equipe do Sport recebeu a equipe do Mirassol pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 na Ilha do Retiro. Derik Lacerda (Rafael Vieira)

Após o Sport divulgar, nesta quinta-feira (6), um comunicado oficial informando o afastamento do atacante Derik Lacerda "por episódios de indisciplina", o staff do atleta veio a público apresentar sua versão dos fatos e se posicionou sobre a justificativa do clube.

De acordo com a nota divulgada pelos representantes do jogador, a decisão da diretoria rubro-negra não teria relação com atos de indisciplina, mas sim com uma opção administrativa, ligada ao fato de o jogador não ter vínculo definitivo com o Sport.

"Infelizmente, a diretoria do clube decidiu assumir a descida, afastando os atletas que não possuem vínculo definitivo e não terão proveito financeiro futuro", diz trecho do texto, que ainda critica a postura do clube em meio à reta final da Série A.

Derik, que pertence ao Cuiabá e foi emprestado ao Sport até o fim da temporada, é artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, com seis gols marcados. O staff do atleta destacou o comprometimento do jogador e seu desempenho dentro de campo, afirmando que ele "segue totalmente disponível para lutar até o final" pela equipe.

"Seu profissionalismo, compromisso e entrega estão comprovados pelos números e pelas atuações em campo", também afirma o comunicado.

Em nota anterior, o clube havia alegado que o jogador se recusou a participar de parte das atividades de treinamento nesta quinta-feira (6), visando o confronto diante do Atlético-MG, o que teria motivado a medida disciplinar.

O atacante, de 26 anos, chegou ao clube em uma troca que envolveu o atacante Carlos Alberto, enviado ao Cuiabá. A decisão de afastamento, anunciada horas antes pelo Sport, gerou forte repercussão entre torcedores, principalmente pela situação do time, lanterna da Série A e virtualmente rebaixado, com apenas 17 pontos.

Confira na íntegra a nota completa do staff do atacante Derik Lacerda:

O staff do atleta Derik vem a público esclarecer os fatos referentes à divulgação, na data de hoje (06), do comunicado do Sport acerca do afastamento do jogador, sob a alegação de “indisciplina”.

Derik é o artilheiro da equipe no Brasileirão, com seis gols, e o vice-líder em participações em gols no ano. Seu profissionalismo, seu compromisso com o Sport Recife e sua entrega estão comprovadas pelos números e pelas atuações apresentadas em campo.

Infelizmente, a diretoria do clube decidiu assumir a descida, (algo não condizente com a história do clube de luta até o fim) afastando os atletas que não possuem vínculo definitivo com o time e não terão proveito financeiro futuro, assumindo, consequentemente, que desistiu de lutar pela permanência no campeonato.

O atleta Derik Lacerda reafirma sua total disponibilidade para lutar até o final, não só pela permanência do clube mas pela honra e dignidade da camisa do Sport Club do Recife, que merece total respeito. Assim como sua torcida, que se doa de corpo e alma todos os dias pelo clube e espera sempre o máximo empenho de seus atletas.

O atleta seguirá sua carreira mantendo o profissionalismo e entregando resultados, como de costume.