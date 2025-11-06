Sub-20: Sport enfrenta CRB na Ilha do Retiro pela Copa do Brasil; onde assistir

Sport Sub-20 ( Igor Cysneiros/SCR)

Decisão na base. O Sport Sub-20 recebe o CRB nesta quinta-feira (6), às 15h, na Ilha do Retiro, pelo jogo de volta da segunda fase da Copa do Brasil. O time rubro-negro chega com vantagem após vencer o jogo de ida por 1 a 0, no Rei Pelé, com gol de Luiz Henrique, e pode garantir a classificação mesmo em caso de empate. A partida terá transmissão na TV FPF, no Youtube.

Os ingressos para a partida estão disponíveis online para sócios e público geral, ao preço único de R$ 10, e as vendas seguem até o início do jogo.Na primeira fase da competição, o Sport eliminou o Sergipe com uma vitória de 3 a 0, também na Ilha do Retiro.

“É jogo grande em casa. Precisamos ditar o ritmo desde o início, ter calma na tomada de decisão e agressividade para transformar as chances em gol. A solidez defensiva tem sido um ponto nosso e queremos repetir essa postura para confirmar a classificação”, disse o técnico Augusto Pucci.

Já Raphael Bahia destacou a importância da disciplina tática. “O mata-mata cobra precisão: competir bem nos duelos, proteger a área e executar as ideias com disciplina. O grupo chega preparado e consciente do que precisa fazer para validar a vantagem construída fora de casa”, concluiu.