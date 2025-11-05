Gabriel lamenta nova derrota do Sport e afirma que "faltou alma" contra o Juventude

Faltando futebol, o Leão chegou em novo revés na Série A e segue com chances quase nulas de escapar do rebaixamento

Gabriel Vasconcelos, goleiro do Sport (Rafael Vieira)

O Sport voltou a decepcionar o torcedor na Ilha do Retiro. Na noite desta quarta-feira (5), o Leão foi derrotado por 2 a 0 pelo Juventude, em jogo válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O resultado amplia a crise rubro-negra e deixa o time ainda mais isolado na lanterna, com chances praticamente inexistentes de evitar o rebaixamento.

Após o apito final, em entrevista à Rádio Jornal, o goleiro Gabriel Vasconcelos, um dos poucos destaques da equipe na temporada, desabafou na saída do gramado e fez duras críticas à postura do time diante dos gaúchos.

"Não vou falar pior jogo para não expor, mas foi uma partida muito ruim, muito abaixo. A gente tem que pôr a alma. Vamos rever… Vários jogos que a gente veio, perdeu aqui, disse que a gente batalhou, mas hoje faltou alma contra uma equipe que bateu, que fez falta, e foi o que a gente não fez. Várias partidas a gente veio aqui se justificar ao nosso torcedor, que a gente lutou, se empenhou, mas hoje não. É preciso ser sincero", afirmou o goleiro.

Desde os minutos iniciais, o Juventude mostrou mais organização em campo. Apostando numa marcação alta e em contra-ataques rápidos, a equipe gaúcha dominou as ações do jogo e bateu a equipe rubro-negra no Recife. A derrota foi o estopim para a impaciência da torcida do Sport. Sob vaias e protestos, o elenco leonino deixou o gramado pressionado, enquanto o Juventude comemorava uma vitória crucial na luta contra o rebaixamento.

O próximo compromisso do Sport acontece no sábado (8), às 16h, contra o Atlético-MG, pela 33ª rodada. A partida será disputada na Ilha do Retiro.