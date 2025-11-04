Diretor do Sport admite incerteza sobre permanência de Derik e Gabriel para 2026

Atacante Derik Lacerda e o goleiro Gabriel Vasconcelos, jogadores do Sport (Rafael Vieira)

O Sport atravessa a reta final da Série A com o rebaixamento praticamente confirmado, mas alguns nomes se destacaram mesmo em meio ao péssimo campeonato do clube. Entre eles, o atacante Derik Lacerda, artilheiro do time na competição, e o goleiro Gabriel Vasconcelos, peça-chave com grandes atuações mesmo com a equipe na lanterna. Ambos estão emprestados até o fim da temporada, e o futuro da dupla ainda é incerto.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira (4), o diretor-geral de futebol do Sport, Enrico Ambrogini, falou sobre o desempenho dos dois atletas e a possibilidade de permanência para 2026.

"Sem dúvidas são dois grandes jogadores que conseguiram, mesmo dentro do nosso cenário, ter um desempenho destacado. Não só eles, mas acho que também tivemos outras gratas surpresas, e a gente já começou a conversar, entender dinâmica, entender momento", afirmou Ambrogini.

O dirigente ressaltou as diferenças entre os perfis dos dois jogadores e destacou que o clube pretende agir com cautela nas tratativas, especialmente diante do cenário financeiro que o rebaixamento deve impor. O plano de carreira dos atletas pode pesar na hora de decidir.

O goleiro Gabriel Vasconcelos está emprestado ao Leão pelo Vitória, em uma negociação que envolveu a ida de Thiago Couto ao clube baiano. Já o atacante Derik Lacerda pertence ao Cuiabá e chegou ao Sport em troca com o atacante Carlos Alberto.

Apesar do destaque e do desejo da torcida pela permanência de ambos, o cenário ainda depende de negociações e ajustes financeiros para a próxima temporada, possivelmente na Série B.

"O Derik e o Gabriel, por exemplo, são perfis diferentes. O Gabriel já é um cara acostumado, dez anos de Europa, talvez esteja em um momento de vida; e o Derik é outro cara, que está em outro, talvez queira corrigir outros pontos da carreira. Nunca tinha jogado uma Série A, então foi a primeira vez. Temos que saber o que é factível. Outro ponto muito importante que vem é que a gente não caia no momento de fazer loucura, sabendo da necessidade de ser um ano muito bom em 2026. Então tem que se adequar a uma boa realidade financeira, como existe em outros clubes que passam por oscilações", completou Enrico Ambrogini.