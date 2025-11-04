Reforço: Santa Cruz encaminha acerto com meia Patrick Allan, ex-Náutico
Santa Cruz próximo de acertar a contratação do meia Patrick Allan para o setor de criação
Publicado: 04/11/2025 às 12:01
Patrick Allan, meia do Náutico (Rafael Vieira)
O Santa Cruz está próximo de anunciar a contratação do meia Patrick Allan, de 30 anos, que deixa o Náutico após o clube decidir não renovar seu contrato. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pelo DP Esportes. No entanto, a diretoria coral adotou a postura de só confirmar a negociação quando estiver sacramentada.
No Santa Cruz, Patrick Allan terá concorrência direta de Willian Júnior para a posição. Outra opção, o meia João Pedro, não convenceu a comissão técnica comandada por Marcelo Cabo e ainda tem seu futuro indefinido no clube. A expectativa é que o jogador seja emprestado pela Cobra Coral.
Além do meia, o Tricolor do Arruda já acertou com o goleiro Gabriel Souza, o zagueiro Ianson, o lateral-direito Pedro Costa e o lateral-esquerdo Alex Ruan. O volante Andrey, com passagens pelo Vasco, também está em negociações com o clube.