Reforço: Santa Cruz encaminha acerto com meia Patrick Allan, ex-Náutico

Santa Cruz próximo de acertar a contratação do meia Patrick Allan para o setor de criação

Paulo Mota

Publicado: 04/11/2025 às 12:01

Patrick Allan, meia do Náutico/Rafael Vieira

Patrick Allan, meia do Náutico (Rafael Vieira)

O Santa Cruz está próximo de anunciar a contratação do meia Patrick Allan, de 30 anos, que deixa o Náutico após o clube decidir não renovar seu contrato. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pelo DP Esportes. No entanto, a diretoria coral adotou a postura de só confirmar a negociação quando estiver sacramentada.

O meia Patrick Allan, foi o jogador com mais participações em gols do Náutico em 2025 — com sete gols e nove assistências — chega ao Arruda para reforçar o setor de criação - camisa 10. Um dos tentos anotados pelo meia foi contra o próprio Santa Cruz, no unico Clássico das Emoções da temporada. Em 2024, o atleta contabilizou seis gols e 12 participações em lances de gol.

No Santa Cruz, Patrick Allan terá concorrência direta de Willian Júnior para a posição. Outra opção, o meia João Pedro, não convenceu a comissão técnica comandada por Marcelo Cabo e ainda tem seu futuro indefinido no clube. A expectativa é que o jogador seja emprestado pela Cobra Coral.

Além do meia, o Tricolor do Arruda já acertou com o goleiro Gabriel Souza, o zagueiro Ianson, o lateral-direito Pedro Costa e o lateral-esquerdo Alex Ruan. O volante Andrey, com passagens pelo Vasco, também está em negociações com o clube.

