Santa Cruz aposta em jovens da base para início da pré-temporada; conheça

Ryan e David Cabeça, jogadores da base do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz vai apostar na juventude para a próxima temporada. Atendendo a um pedido do técnico Marcelo Cabo, o clube decidiu promover cinco jogadores da base para o elenco profissional, que inicia a pré-temporada no dia 24 de novembro, no Arruda. Tradicional formador de talentos, a Cobra Coral tem enfrentado dificuldades nos últimos anos para revelar novos jogadores ao elenco profissional. Com a chegada da SAF Coral, a ideia é valorizar os jovens talentos, buscando tanto o crescimento esportivo do clube quanto o retorno financeiro a longo prazo.

A ideia do treinador é trabalhar com um grupo mais enxuto, abrindo espaço para que os garotos formados no clube possam ganhar minutagem, principalmente no início do ano, durante a disputa do Campeonato Pernambucano.

Os atletas promovidos já foram comunicados pela comissão técnica e deixaram a disputa do Pernambucano Sub-20 para entrarem em férias, seguindo o cronograma do elenco principal. Assim, estarão à disposição na reapresentação do grupo em novembro.

Dos cinco jovens chamados, David Cabeça, Ryan e Vinícius Hora já haviam sido observados e utilizados em jogos com o time principal por Marcelo Cabo, que sempre elogiou o desempenho dos pratas da casa. Já Matheus Castilho e Harley Dalyson ainda não estrearam profissionalmente, mas vêm se destacando nas categorias de base.

Além dos cinco promovidos, outros atletas do Sub-20 seguem sendo observados pela comissão técnica. Entre eles, o zagueiro Janderson, irmão do lateral Israel, que já integrou o elenco profissional, e os atacantes João Guilherme e Anthony. Por enquanto, esses jogadores permanecerão com o time Sub-20, mas podem ser chamados futuramente para integrar o elenco principal, de acordo com o desempenho nas competições de base.

Jogadores da base do Santa Cruz que vão participar da pré-temporada:

Harley Dalyson – zagueiro, 19 anos

David Cabeça – lateral-esquerdo, 19 anos

Matheus Castilho – meia, 20 anos

Ryan – atacante, 18 anos

Vinícius Hora – atacante, 20 anos

