Sport x Juventude: onde assistir, escalações e horário pela 32ª rodada do Brasileirão

Duelo na Ilha do Retiro coloca frente a frente os dois piores colocados na tabela da Série A

Sérgio Oliveira, volante do Sport, e Nenê, meio-campista do Juventude (Rafael Viera/DP Foto e Fernando Alves/ECJ)

O Sport volta a campo nesta quarta-feira (5) para enfrentar o Juventude, às 19h, na Ilha do Retiro, pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto coloca frente a frente os dois últimos colocados e que vivem uma reta final dramática na competição.

O Leão é o lanterna da Série A, com 17 pontos, e tem apenas 0,03% de chances de permanência, segundo projeções da UFMG. Já o time gaúcho ocupa a penúltima colocação, com 26 pontos, nove a mais que os rubro-negros, e também luta para evitar o retorno à Série B.

No primeiro turno, em Caxias do Sul, o Juventude venceu por 2 a 0, com dois gols do centroavante Gilberto. A equipe alviverde, no entanto, tem o pior desempenho como visitante neste Brasileirão — somou apenas cinco pontos em 45 possíveis fora de casa.

SPORT

O retrospecto recente em casa é favorável ao Sport: o Rubro-negro não perde para o Juventude como mandante há 26 anos, desde o Brasileirão de 1999. De lá para cá, os clubes se enfrentaram quatro vezes em Pernambuco, com três vitórias leoninas e um empate.

O interino César Lucena retorna ao comando técnico em jogos do Brasileirão diante da torcida rubro-negra. O treinador já havia reassumido a função na rodada passada, mas fora de casa, na derrota para o Flamengo, no Rio de Janeiro.

Mesmo com o cenário praticamente irreversível, o interino afirmou que o grupo "não jogou a toalha" e segue pensando jogo a jogo, em busca de encerrar a competição com dignidade.

Para o duelo desta quarta-feira, o Sport terá dois retornos importantes: o lateral-esquerdo Luan Cândido, recuperado de uma virose, e o meia-atacante Matheusinho, que volta após cumprir suspensão.

Por outro lado, o zagueiro e capitão Rafael Thyere segue como desfalque. O defensor se recupera de um estiramento no músculo adutor da perna esquerda e ainda não tem previsão de retorno. O volante Zé Lucas, convocado pela Seleção Brasileira Sub-17, também está fora. Ele disputa o Mundial da categoria no Catar.

JUVENTUDE

O Juventude chega ao Recife pressionado. O time vem de derrota para o líder Palmeiras, por 2 a 0, no Alfredo Jaconi, e soma quatro derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe comandada por Thiago Carpini é a 19ª colocada, com 26 pontos, e está a sete de deixar o Z-4.

Para enfrentar o Sport, Carpini contará com o retorno de peças importantes: Gabriel Taliari, Jadson, Marcos Paulo e Lucas Fernandes voltam a ficar à disposição após suspensão e recuperação física. O treinador, porém, não poderá contar com o centroavante Gilberto, artilheiro do time no campeonato, que apresentou desconforto muscular e ficará de fora da partida.

Reserva na última rodada, Gabriel Veron não foi relacionado por opção técnica. A tendência é que Carpini abandone o sistema com três zagueiros utilizado contra o Palmeiras e monte um time mais ofensivo. apostando na velocidade pelos lados.

FICHA DA PARTIDA



SPORT: Gabriel; Aderlan, Lucas Kal (João Silva), Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Matheusinho, Romarinho e Derik Lacerda. Técnico: César Lucena.



JUVENTUDE: Jandrei; Igor Formiga, Luan Freitas, Rodrigo Sam e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Peixoto; Giovanny (Nenê), Rafael Bilu e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.



Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 19h

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

4º Árbitro: Angleison Marcos Vieira Monteiro (RO)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Transmissão: Premiere (pay-per-view)