Yuri Romão sobre renúncia da presidência do Sport: 'Seria uma traição'

Mesmo com o time na lanterna do Campeonato Brasileiro e com a imensa pressão da torcida, Yuri Romão afirma que não deixará cargo de presidente do Sport

Yuri Romão, presidente do Sport (Paulo Paiva/ Sport)

Em meio crise dentro e fora de campo, Yuri Romão, presidente do Sport, descartou qualquer possibilidade de renunciar ao cargo. Em entrevista ao canal Maciel Jr, no YouTube, o dirigente afirmou que abrir mão da presidência seria uma traição com todos os torcedores que o apoiaram.

A declaração de Yuri veio dos inúmeros pedidos de renúncia vindos da torcida rubro-negra, devido ao desempenho do Sport durante o ano de 2025. O Leão da Ilha vive um ano preocupante dentro e fora de campo, o time ocupa a lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro, somando apenas 17 pontos em 30 jogos. Além disso, restam apenas oito rodadas para o fim da competição e segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Sport tem 99,97% de chances de rebaixamento

Em entrevista ao canal Maciel Jr, no Youtube, Yuri Romão minimizou as cobranças e afirmou que os pedidos de impeachment e renúncia são uma tentativa de enfraquecer sua gestão.

“É uma tática para enfraquecer a gestão, de jogar a opinião pública contra a gestão”, declarou Yuri.

Ao falar sobre uma possível renúncia, o presidente classificou como um gesto que traria consequências graves para o clube, principalmente no setor financeiro e a imagem do clube.

“Me forçar a um pedido de renúncia ao meu mandato é um tiro no pé. Um dos maiores tiros no pé que a oposição poderia apoiar. Falo isso de forma muito tranquila, a renúncia tem uma repercussão exterior gigantesca, é setor financeiro, macula a imagem do clube. Se essas pessoas que vivem dizendo para eu renunciar soubessem o peso disso…”, disse o presidente do Sport.

Apesar da pressão enfrentada todos os dias, os resultados que continuam sem vir e a aceitação que o planejamento para ano realmente deu errado, Yuri Romão garantiu que seguirá à frente do clube até o fim do mandato.

“Até pensei, ‘se não me querem, por que eu vou estar aqui?’, mas depois eu pensei ‘não’. Primeiro, porque eu estaria traindo 86% dos votos das pessoas que saíram de casa e votaram na chapa de Yuri Romão. Isso seria uma traição para essas pessoas. Segundo, eu fiz alguma coisa de errado? Não. Agora, erramos na hora de montar um elenco para 2025.”, afirmou Yuri Romão.