Destaque da base do Sport, Marco Polo sofre fratura e passa por procedimento cirúrgico

Promessa da base do Sport, meia Marco Polo se lesiona e passa por cirurgia

Paulo Mota

Publicado: 03/11/2025 às 12:20

Marco Polo, meia da base do Sport (Igor Cysneiros/SCR)

Desfalque na base! O Sport anunciou nesta segunda-feira (03) que o meia Marco Polo, de 17 anos, sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo durante a partida contra o Santa Cruz, válida pela última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano, realizada no dia 19 de outubro.

O jovem atleta passou por cirurgia e iniciará o processo de reabilitação, sob acompanhamento dos departamentos médico e de fisioterapia do clube. O tempo estimado para retorno aos gramados é de cerca de três meses.

“O Sport lamenta o ocorrido e reafirma seu total apoio ao jogador, oferecendo suporte não apenas para a recuperação física, mas também acompanhamento psicológico diário no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis”, informou o clube em nota oficial.

Oriundo do futsal, Marco Polo se destacou como meia pelo ABC e chamou atenção do Leão ainda na base. Aos 16 anos, ele foi um dos grandes nomes do ABC na Copa Atlântico Sub-19. O jogador foi contratado pelo Leão no início do ano.

