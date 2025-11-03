Destaque da base do Sport, Marco Polo sofre fratura e passa por procedimento cirúrgico
Publicado: 03/11/2025 às 12:20
Marco Polo, meia da base do Sport (Igor Cysneiros/SCR)
Desfalque na base! O Sport anunciou nesta segunda-feira (03) que o meia Marco Polo, de 17 anos, sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo durante a partida contra o Santa Cruz, válida pela última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano, realizada no dia 19 de outubro.
“O Sport lamenta o ocorrido e reafirma seu total apoio ao jogador, oferecendo suporte não apenas para a recuperação física, mas também acompanhamento psicológico diário no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis”, informou o clube em nota oficial.
Oriundo do futsal, Marco Polo se destacou como meia pelo ABC e chamou atenção do Leão ainda na base. Aos 16 anos, ele foi um dos grandes nomes do ABC na Copa Atlântico Sub-19. O jogador foi contratado pelo Leão no início do ano.
