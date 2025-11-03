diariodepernambuco.com.br
Sport goleia o Náutico na abertura do Pernambucano Feminino 2025

Sport vence o Náutico na abertura do Pernambucano Feminino 2025

Paulo Mota

Publicado: 03/11/2025 às 09:43

Sport Feminino vence o Náutico/Sandy James/ Sport

Sport Feminino vence o Náutico (Sandy James/ Sport )

O Campeonato Pernambucano Feminino 2025 começou neste domingo (2) com uma grande vitória do Sport sobre o Náutico por 6 a 0, no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis. A partida marcou a abertura oficial da competição e colocou as Leoas da Ilha, atuais campeãs, em destaque já na primeira rodada.

O Sport mostrou superioridade desde os primeiros minutos. Aos seis, Géssica Barbosa abriu o placar e ainda completou um hat-trick no primeiro tempo, consolidando a vantagem das Leoas da Ilha. Aos 19 minutos, Kaline Eloi ampliou, fechando o primeiro tempo com 4 a 0 no placar.

No segundo tempo, a equipe rubro-negra manteve o ritmo e anotou mais dois gols: Layza Brum aos 10 minutos e Letícia Melo aos 15, selando a goleada e os primeiros três pontos no torneio.

O Pernambucano Feminino 2025 reúne quatro equipes – Sport, Náutico, Íbis e Ipojuca – e será disputado em três fases: classificatória, semifinal e final. O campeão garante vaga no Campeonato Brasileiro Feminino A3 de 2026, caso ainda não possua vaga em divisões superiores.

A segunda rodada está marcada para o próximo sábado (8), com os seguintes confrontos: Sport enfrenta o Ipojuca, no C.T. do Sport, em Paulista, e o Náutico recebe o Íbis, no C.T. do Náutico, no Recife.

