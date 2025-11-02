Sport: apenas oito jogos para tentar diminuir o vexame no Brasileirão

Com apenas 17 pontos conquistados, o Sport está cravando uma das piores campanhas da história no Campeonato Brasileiro por pontos corridos

Sport é o lanterna do Brasileirão (Paulo Paiva/Sport)

Desmoralizado com a pífia campanha no Campeonato Brasileiro, o Sport tem apenas mais oito jogos para tentar evitar uma humilhação ainda maior. No sábado (1/11), o Leão foi derrotado por 3 a 0 pelo Flamengo no Maracanã pela 31ª rodada. Os gols flamenguistas foram de Bruno Henrique (duas vezes) e Arrascaeta, em linda cobrança de falta, todos no segundo tempo. Com a saída de Daniel Paulista no começo da semana, os leoninos foram comandados pelo interino César Lucena.

Após 30 partidas na Série A, o Sport somou apenas 17 pontos, segurando a lanterna desde a 3ª rodada. Para sair da última posição, será preciso tirar a diferença que hoje é de nove pontos para o Juventude, que tem 26 e ainda vai entrar em campo nessa rodada, contra o Palmeiras no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, neste domingo (2). O Juventude, por sinal, é o próximo adversário do Leão - o jogo será quarta (5), na Ilha do Retiro.

Já o 18º colocado é o Fortaleza, que alcançou os 28 pontos ao empatar com o Santos, 1 a 1, na Vila Belmiro. Com 31 pontos, o Vitória é o outro integrante do Z4. O primeiro fora da zona de queda é o Santos, 16º, com 33 pontos.

PIORES CAMPANHAS

No momento o Sport está cravando uma das piores campanhas da história do Brasileirão com o sistema por Pontos Corridos - de 2003 para cá. A "façanha" da Chapecoense, que fez apenas 15 pontos em 2021, já foi superada. No momento, o Leão está empatando com o América-RN, que somou 17 pontos em 2007.

Também fizeram campanhas muito ruins: Náutico em 2013 (20 pontos); Juventude em 2022 (22); Paraná em 2018 (23), Botafogo em 2020 (27), Santa Cruz em 2006 (28) e América-MG em 2016 (28).

Para tentar superá-los, o Sport ainda tem os seguintes jogos: Juventude (casa), Atlético-MG (casa), Flamengo (casa), Botafogo (fora), Vitória (casa), Santos (fora), Bahia (fora) e Grêmio (casa).

"A gente sabe que é muito difícil, mas vamos pensar jogo a jogo e agora será o Juventude", disse o técnico interino César Lucena, após a derrota do Flamengo por 3 a 0 no Maracanã.

Piores campanhas do Campeonato Brasileiro em pontos corridos

Chapecoense (2021) - 15 pontos / 13% de aproveitamento

América-RN (2007) - 17 pontos / 15% de aproveitamento

Náutico (2013) - 20 pontos / 17% de aproveitamento

Juventude (2022) - 22 pontos / 19% de aproveitamento

Paraná (2018) - 23 pontos / 20% de aproveitamento

Botafogo (2020) - 27 pontos / 24% de aproveitamento

Santa Cruz (2006) e América-MG (2016) - 28 pontos / 25% de aproveitamento