Sport conquista o heptacampeonato brasileiro de hóquei masculino

Ao vencer o Mogiana-SP na decisão por 5 a 4, os rubro-negros levaram o título com 100% de aproveitamento no torneio

Sport conquista o Campeonato Brasileiro de Hóquei Masculino 2025 (Sandy James/Sport Recife)

O Sport voltou a fazer história neste sábado (1), ao conquistar o heptacampeonato brasileiro de hóquei masculino. No Clube Português do Recife, o Leão superou o Mogiana-SP por 5 a 4 na decisão, coroando uma campanha perfeita. A competição, iniciada no dia 27 de outubro, reuniu as principais forças do hóquei brasileiro.

O Rubro-Negro mostrou superioridade desde o início do torneio. Na campanha até o título, venceu Sertãozinho-SP, Mogiana-SP, Fortaleza, Inter de Santos e o próprio Clube Português, encerrando a primeira fase com 100% de aproveitamento e garantindo a liderança geral.

Campanha do Sport até o heptacampeonato:

1ª fase

Sertãozinho-SP 1x5 Sport

Mogiana-SP 3x5 Sport

Sport 9x3 Fortaleza

Inter de Santos 3x6 Sport

Clube Português 0x3 Sport

Semifinal

Sport 7x1 Inter de Santos

Final

Sport 5x4 Mogiana-SP