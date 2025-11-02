Sport conquista o heptacampeonato brasileiro de hóquei masculino
Ao vencer o Mogiana-SP na decisão por 5 a 4, os rubro-negros levaram o título com 100% de aproveitamento no torneio
Publicado: 02/11/2025 às 18:13
Sport conquista o Campeonato Brasileiro de Hóquei Masculino 2025 (Sandy James/Sport Recife)
O Sport voltou a fazer história neste sábado (1), ao conquistar o heptacampeonato brasileiro de hóquei masculino. No Clube Português do Recife, o Leão superou o Mogiana-SP por 5 a 4 na decisão, coroando uma campanha perfeita. A competição, iniciada no dia 27 de outubro, reuniu as principais forças do hóquei brasileiro.
O Rubro-Negro mostrou superioridade desde o início do torneio. Na campanha até o título, venceu Sertãozinho-SP, Mogiana-SP, Fortaleza, Inter de Santos e o próprio Clube Português, encerrando a primeira fase com 100% de aproveitamento e garantindo a liderança geral.
Campanha do Sport até o heptacampeonato:
1ª fase
Sertãozinho-SP 1x5 Sport
Mogiana-SP 3x5 Sport
Sport 9x3 Fortaleza
Inter de Santos 3x6 Sport
Clube Português 0x3 Sport
Semifinal
Sport 7x1 Inter de Santos
Final
Sport 5x4 Mogiana-SP
