Sport inicia venda de ingressos e detalha logística para jogo contra o Flamengo na Arena

Confronto adiado da 12ª rodada será no dia 15 de novembro (sábado), às 21h

Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (Rafael Vieira)

O Sport divulgou, nesta quarta-feira (30), o cronograma oficial de venda de ingressos para o confronto diante do Flamengo, marcado para o dia 15 de novembro (sábado), às 21h, na Arena de Pernambuco. A partida é válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.



As vendas começaram nesta quinta-feira (30), às 18h30, no site oficial do clube leonino, com exclusividade para sócios dos planos superiores, como Sócio 87, Patrimonial e Benemérito. As demais categorias: Rubro-Negro, Leão e Leão de Todos terão acesso gradativo até o dia 4 de novembro, quando as vendas se abrem para o público geral.

O primeiro lote é promocional, com valores entre R$ 50 e R$ 175 (meia-entrada e sócios), disponível até 23h59 do dia 12 de novembro. Após essa data, os preços voltam ao patamar padrão. Os sócios poderão garantir presença por meio do check-in online, respeitando os limites de cada categoria e setor da Arena.

Para acesso ao jogo é necessária a realização do cadastramento facial, obrigatório e que pode ser feito no site oficial do Sport. Os portões da Arena de Pernambuco serão abertos a partir das 16h30.

De acordo com o clube, a decisão de manter o mando de campo em Pernambuco se deu após a proposta inédita de R$ 3 milhões líquidos, apresentada por uma empresa interessada na renda do jogo. O Sport reforçou que, em nenhum momento, cogitou vender o mando ou transferir a partida para outro estado, mesmo diante de ofertas para isso.



CHECK-IN

Membros da categoria Sócio 87 têm acesso liberado para realizar o check-in em qualquer do estádio, com exceção para torcida visitante.

Já os Sócios Rubro-Negro podem efetuar o check-in nos setores Leste Inferior e Sul Inferior, além de todos os setores superiores, com exceção do da torcida visitante.

Para os Sócios Leão e Leão de Todos, a reserva pode ser feita para o Setor Sul Inferior e em qualquer setor superior, com exceção da torcida visitante.

SETORES E ACESSOS

Setores destinados à torcida do Sport:

Leste Inferior e Superior;

Oeste Inferior e Superior,

Sul Superior e Sul Inferior



Setores destinados à torcida do Flamengo:

Norte Superior e Inferior

GRATUIDADE PARA CRIANÇAS

Crianças de até 7 anos e 11 meses terão direito à gratuidade, mediante retirada de ingresso no site oficial e apresentação de documento comprobatório.

VALORES DOS INGRESSOS

Valores promocionais até 12 de novembro (inteira/meia)



Sul Superior: R$ 100 / R$ 50

Sul Inferior: R$ 100 / R$ 50

Oeste Superior: R$ 120 / R$ 60

Oeste Inferior: R$ 120 / R$ 60

Leste Superior: R$ 120 / R$ 60

Leste Inferior: R$ 120 / R$ 60



Sócio

Sul Superior: R$ 125

Sul Inferior: R$ 150

Oeste Superior: R$ 125

Oeste Inferior: R$ 150

Leste Superior: R$ 125

Leste Inferior: R$ 150



Não sócio (Inteira/Meia e Sócios)

Sul Superior: R$ 250 / R$ 125

Sul Inferior: R$ 300 / R$ 150

Oeste Superior: R$ 250 / R$ 125

Oeste Inferior: R$ 300 / R$ 150

Leste Superior: R$ 250 / R$ 125

Leste Inferior: R$ 300 / R$ 150

Deck Leste: R$ 350 / R$ 175



Proprietário de camarote e cadeira

R$ 100 / R$ 50



Proprietário e sócio de camarote e cadeira

R$ 100 / R$ 50



Visitante: (Inteira/Meia)

Norte Superior: R$250 | R$125

Norte Inferior: R$300 | R$150





