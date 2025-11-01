Com facilidade, Flamengo vence Sport por 3 a o no Maracanã pelo Brasileirão
Com César Lucena no comando, Sport foi facilmente derrotado pelo Flamengo neste sábado (1) pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro
Publicado: 01/11/2025 às 23:05
Sport é o lanterna do Brasileirão (Paulo Paiva/Sport)
Diante do agora líder do Brasileirão, o Sport foi derrotado por 3 a 0 pelo Flamengo na noite deste sábado (1/11), no Maracanã, pela 31ª rodada da competição. O Leão até que segurou a igualdade no primeiro tempo, mas a porteira se abriu na etapa final. Os gols flamenguistas foram de Bruno Henrique (duas vezes) e Arrascaeta, em linda cobrança de falta.
Com a saída de Daniel Paulista no começo da semana, o Sport foi comandado pelo interino César Lucena. Mas ele não conseguiu evitar mais um capítulo ruim na melancólica campanha do rubro-negro pernambucano. Foi a 17ª derrota neste Brasileirão do Sport, lanterna absoluto com 17 pontos.
Com o rebaixamento matemático sendo questão de tempo, o Leão volta a campo na quarta (5) contra o Juventude na Ilha do Retiro. Líder com 64 pontos, o Flamengo seca o Palmeiras, que tem 62 e joga neste domingo contra o Juventude.
FIMMMMMMMMMMMMM DE JOGO NO MARACAAAAAAAAAAAAA! NOS EMBALOS DE SÁBADO À NOITE, COM SHOW DA TORCIDA E COM GOLS DE BH E ARRASCAETA, O MENGÃO VENCE MAIS UMA NO BRASILEIRÃO E CONQUISTA 3 PONTOS IMPORTANTÍSSIMOS NO CAMPEONATO! VAMOS, FLAMENGOOOOOOOOOOOOOO!#FimDeJogo #FLAxSPT pic.twitter.com/eScGnXaWFO— Flamengo (@Flamengo) November 2, 2025
O JOGO
Mesmo diante de um adversário com tantas qualidades, César Lucena escalou o time com apenas Rivera como volante de mais marcação, com Sérgio Oliveira e Lucas Lima complementando o meio de campo. O Sport teve como desfalques o zagueiro Rafael Thyere, o lateral-esquerdo Luan Cândido e o atacante Matheusinho. No Flamengo, Filipe Luís não teve o zagueiro Léo Ortiz, o ala Alex Sandro, os meias Jorginho e Arrascaeta, além dos atacantes Pedro e Everton Cebolinha.
Com um ataque móvel, com Samuel Lino, Plata e Bruno Henrique, o rubro-negro carioca foi envolvendo a marcação do Sport com passes rápidos pelo centro do campo. Mas para a sorte dos pernambucanos, os flamenguistas não foram eficientes nas finalizações. Aos 12, Samuel Lino chutou para fora. Dois minutos depois, após grande triangulação, Bruno Henrique bateu por cima. Aos 22, o goleiro Gabriel defendeu ao arremate de Samuel Lino.
Logo depois, Filipe Luís foi obrigado a mexer na equipe, com a lesão nas costas que tirou Carrascal da partida. Luiz Araújo entrou no seu lugar, aumentando ainda mais a velocidade do Flamengo. O Leão conseguiu respirar um pouco e os cariocas só voltaram a assustar aos 40, em grande chute de Da la Cruz, que Gabriel voou para colocar para escanteio. E aos trancos e barrancos, o Leão conseguiu segurar o empate na primeira etapa. Foram 11 finalizações do Flamengo e nenhuma do Sport.
SEGUNDO TEMPO
As duas equipes voltaram sem mudanças para o segundo tempo. O que foi alterado foi o placar. Logo aos cinco minutos, Samuel Lino deu lindo passe para Bruno Henrique, que fuzilou para o fundo da rede: 1 a 0.
Mesmo com a abertura do placar, Filipe Luís acionou o uruguaio Arrascaeta, que entrou no lugar do equatoriano Plata. E não demorou para o placar mudar de novo. Aos 15, Saúl cruzou, Gabriel fez milagre na cabeçada de Danilo e Bruno Henrique aproveitou no rebote: 2 a 0. E a porteira ficou aberta mesmo. Aos 21, Arrascaeta cobrou falta no ângulo: 3 a 0.
César Lucena resolveu então mexer na equipe, com as entradas de Barletta e Pedro Augusto nas vagas de Lucas Lima e Romarinho. No Flamengo, Evertton Araújo, que tinha acabado de entrar, foi expulso após forte entrada em Ramon. Com um jogador a mais, finalmente o Sport acertou um chute na barra. Foi aos 41 minutos, em falta de Sérgio Oliveira, que Rossi espalmou para escanteio.
FICHA DA PARTIDA
FLAMENGO 3X0 SPORT
FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira (João Victor) e Ayrton Lucas; Saúl, De la Cruz (Juninho) e Plata (Arrascaeta); Samuel Lino, Bruno Henrique (Evertton Araújo) e Carrascal (Luiz Araújo). Técnico: Filipe Luís.
SPORT: Gabriel; Aderlan, Ramon, Lucas Kal e Igor Cariús; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima (Barletta); Léo Pereira, Romarinho (Pedro Augusto) e Derik Lacerda (Pablo). Técnico: César Lucena.
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro.
Árbitro: Fernando Antonio Mendes Filho (PA)
Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Marcio Gleidson Correia Dias (PA)
VAR: Rafael Traci (SC).
GolS: Bruno Henrique (5'/2º) e (15'/2º) e Arrascaeta (21'/2º)
AmareloS: Ayrton Lucas e Rossi (Fla); Gabriel e Pedro Augusto (Spo)
Vermelho: Evertton Araújo (Fla)