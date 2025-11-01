Flamengo x Sport: onde assistir, escalações e horário pela 31ª rodada do Brasileirão

Flamengo e Sport se enfrentam pela 31ª rodada do Brasileirão (Adriano Fontes/Flamengo e Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport vai enfrentar o Flamengo, vice-líder e postulante ao título, neste sábado (1º), às 21h, no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão. As atenções na semana leonina ficaram divididas entre a saída de Daniel Paulista do comando técnico da equipe e a preparação para o duelo contra o time carioca.

César Lucena assumiu interinamente o comando do time e já tem pela frente um dos desafios mais duros da Série A. O confronto marca o reencontro entre duas equipes que vivem momentos opostos.

Enquanto o Flamengo chega embalado pela classificação à final da Libertadores e com o Maracanã lotado em clima de festa, o Sport amarga a lanterna do Brasileirão, com apenas 17 pontos e 99,94% de chances de rebaixamento, segundo projeções da UFMG. É o primeiro encontro entre os clubes nesta edição do campeonato, e o Leão da Ilha não vence o adversário no Rio de Janeiro há 25 anos, um tabu que reforça o tamanho do desafio.

Hoje tem ???????????????????? ???????????????? ???????? ????????????????????????! ??‍???? pic.twitter.com/Qt8Qi4LjKS — Sport Club do Recife (@sportrecife) November 1, 2025

SPORT

Entre a saída de Daniel Paulista e a preparação para o confronto, César Lucena procurou ajustar a equipe e resgatar o ânimo do grupo. O interino, que já comandou o Sport em outras oportunidades, terá baixas importantes no Maracanã. O zagueiro e capitão Rafael Thyere foi diagnosticado com nova lesão e sequer viajou com a delegação ao Rio de Janeiro.

Já o atacante Matheusinho cumpre suspensão automática após a expulsão na derrota por 2 a 1 para o Mirassol, na Ilha do Retiro. Para a vaga de Thyere, o português João Silva surge como principal candidato para formar dupla de zaga com Ramon Menezes. No ataque, Chrystian Barletta e Léo Pereira disputam no ataque.

Por outro lado, César Lucena conta com boas notícias: o meia Lucas Lima e o volante Christian Rivera foram liberados pelo departamento médico e voltaram a treinar com o grupo. A expectativa é que ambos possam começar entre os titulares. O jovem Zé Lucas, servindo à Seleção Brasileira Sub-17, segue fora.

"É um jogo difícil, grande, em que o Flamengo é uma das melhores equipes do Brasil e da América do Sul. Chegou na final da Libertadores, está brigando no topo da tabela pelo título brasileiro. Mas é um jogo também em que nós podemos ser seguros. Entendemos que não teremos tanto a bola, temos que marcar forte, correr todos juntos e, nas oportunidades que tivermos, nas nossas transições, conseguir sermos eficazes. Foi isso que passamos para os nossos atletas, os treinos foram bons para isso", projetou o comandante.

FLAMENGO

O Flamengo entra em campo em alta após eliminar o Racing e garantir vaga na final da Libertadores. Com 61 pontos, o time comandado por Filipe Luís está apenas um atrás do líder Palmeiras e pode reassumir a ponta da tabela dependendo dos resultados da rodada. A expectativa é de 60 mil torcedores empurrando o Rubro-Negro no Maracanã.

Por conta do desgaste físico de alguns titulares, o técnico deve promover mudanças. Na zaga, Léo Ortiz e Alex Sandro devem ser poupados. No meio, Jorginho sentiu um desconforto muscular e será preservado, com o espanhol Saúl voltando à equipe.

No ataque, Samuel Lino deve ganhar nova chance, enquanto Carrascal e Pulgar retornam de suspensão. Bruno Henrique pode aparecer entre os titulares, e Everton Cebolinha segue fora por lesão no quadril.

FICHA DA PARTIDA



FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl (Pulgar), De la Cruz e Arrascaeta; Samuel Lino, Plata (Bruno Henrique) e Carrascal. Técnico: Filipe Luís.



SPORT: Gabriel; Aderlan, João Silva, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Pedro Augusto (Sérgio Oliveira) e Lucas Lima; Barletta (Léo Pereira), Romarinho e Derik Lacerda. Técnico: César Lucena.



Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Horário: 21h

Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Marcio Gleidson Correia Dias (PA)

4º Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

VAR: Rafael Traci (SC)

Transmissão: SporTV (TV Fechada) e Premiere (pay-per-view)