Thyere tem nova lesão e desfalca o Sport contra o Flamengo; veja provável escalação

Rafael Thyere, zagueiro do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport terá mais um desfalque para o duelo diante do Flamengo, neste sábado (1º), às 21h, no Maracanã, pela 31ª rodada da Série A. O zagueiro e capitão Rafael Thyere, de 32 anos, sofreu nova lesão e ficou fora da lista de relacionados para a partida. O defensor sequer viajou com a delegação rubro-negra ao Rio de Janeiro.

O Leão da Ilha ainda não informou a gravidade da lesão de Thyere. A notícia foi divulgada pelo ge e confirmada pelo Diario de Pernambuco. Há cerca de um mês, na derrota para o Fortaleza, na Arena Castelão, o zagueiro precisou ser substituído no intervalo da partida após sofrer um trauma na região lombar.

A ausência do capitão representa mais uma baixa para o técnico interino César Lucena, que assumiu a equipe após a saída de Daniel Paulista. Além de Thyere, o treinador não poderá contar com o atacante Matheusinho, expulso na última rodada, na derrota por 2 a 1 para o Mirassol, na Ilha do Retiro, e que cumprirá suspensão automática.

Com a baixa no sistema defensivo, o português João Silva, de 26 anos, surge como o principal candidato a assumir a vaga na zaga rubro-negra. O defensor, que vinha sendo opção no banco de reservas, deve formar dupla com Ramon Menezes diante do time carioca.

Por outro lado, César Lucena ganha os retornos do volante Rivera e do meia Lucas Lima, liberados pelo Departamento Médico após se recuperarem de lesões. A expectativa fica pela possibilidade de começarem como titulares diante do Flamengo.

Confira a provável escalação do Sport:

Gabriel; Aderlan, João Silva, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Pedro Augusto (Sérgio Oliveira) e Lucas Lima; Barletta (Léo Pereira), Romarinho e Derik Lacerda.