Daniel Paulista deixa futuro em aberto no Sport e promete conversa com diretoria

O treinador afirmou que possui uma decisão tomada quanto ao seu gerenciamento de carreira e admitiu atraso de salários no Leão

Recife, PE, 26/07/2025 - SPORT X SANTOS - Na noite desse sábado(26), a equipe do Sport recebeu a equipe do Santos pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Técnico do Sport, Daniel Paulista (Rafael Vieira)

A derrota para o Mirassol por 2 a 1, neste sábado (25), na Ilha do Retiro, aumentou ainda mais o clima de incerteza no futuro do Sport, lanterna da Série A, com apenas 17 pontos e rebaixamento quase confirmado. Após a partida, o técnico Daniel Paulista concedeu entrevista coletiva e deixou em aberto a sua permanência no comando do clube para a próxima temporada.

Questionado sobre o que pensa em relação ao futuro, principalmente após a grande repercussão de fortes falas ditas na semana passada, Daniel novamente foi direto ao afirmar que vem refletindo sobre o momento no clube rubro-negro e que pretende conversar com a diretoria antes de se pronunciar publicamente:

"Eu passei esses dias refletindo muito sobre tudo o que tem acontecido por não só em relação ao clube, mas em minha carreira como profissional, e acho que isso tem que ser levado muito em consideração. Tenho uma decisão tomada com relação ao gerenciamento da minha carreira. Eu hoje não vou expor isso publicamente, pois não expus para a nossa diretoria", iniciou o treinador.

"Pretendo fazer isso talvez amanhã ou na reapresentação, mostrar meu ponto de vista com relação à continuidade e vou fazer isso primeiro para depois estar externando isso publicamente", completou a reflexão.

Atrasos no salário do futebol do Sport

A fala do técnico reforça a atmosfera de indefinição no clube rubro-negro, que terá trabalho no planejamento para 2026, ano em que deve disputar novamente a Série B. Além da má campanha dentro de campo, Daniel também confirmou que há atrasos salariais no departamento de futebol, o que agrava o cenário nos bastidores.

"Os atrasos eles existem, não foram pagos, isso também é outro fato. Esperamos e acreditamos que toda a diretoria está correndo atrás o mais rápido possível. Não revelo sobre 2026 agora por respeito e por hierarquicamente, dentro do clube, tenho que comunicar os meus superiores, coisa que não fiz e não vou chegar em coletiva pós-jogo e falar sobre um assunto tão sério. Não fiz antes por respeito à própria partida contra o Mirassol, para colocar as forças em cima da busca por vitória, mas acho que o momento de uma conversa em relação ao futuro ela tem que acontecer", expressou Daniel Paulista.

Cenário atual e próximo jogo

Com a derrota deste sábado, o Sport chegou ao sétimo jogo seguido sem vencer. O time rubro-negro, que chegou a 99.95% de chances de rebaixamento, agora volta a campo no próximo sábado (1) para enfrentar o Flamengo, no Maracanã, às 21h.