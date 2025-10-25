Técnico do Sport critica expulsão de Matheusinho contra o Mirassol: "Determinou resultado"

Daniel Paulista afirmou que o Rubro-Negro foi novamente prejudicado pela arbitragem e destacou o empenho de seus jogadores na derrota para o Leão Caipira

Meia-atacante Matheusinho foi expulso aos 22 minutos na derrota para o Mirassol na Ilha do Retiro (Rafael Vieira)

O técnico Daniel Paulista não escondeu sua insatisfação com a arbitragem após a derrota do Sport por 2 a 1 para o Mirassol, neste sábado (25), na Ilha do Retiro, pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em coletiva de imprensa, o treinador criticou a expulsão do meia-atacante Matheusinho, ainda no primeiro tempo, e afirmou que a decisão "interferiu diretamente" no resultado da partida.

Aos 22 minutos do primeiro tempo, o atleta rubro-negro recebeu cartão amarelo por uma falta em Neto Moura, mas, após revisão do VAR, o árbitro Jefferson Ferreira de Moraes alterou a decisão e aplicou o vermelho, gerando forte contestação dos jogadores leoninos.

"Infelizmente o lance da expulsão foi, na minha visão, determinante para como a partida acontecesse, porque foi logo aos 22 minutos do primeiro tempo. Até então, eu enxergava o Sport bem no jogo, já tinha criado duas situações pelo menos para marcar e sair à frente do marcador. Mas é aquele roteiro repetido: mais uma vez a gente tem que pontuar a dificuldade que o futebol brasileiro passa por interferência externa e que atrapalha na parte interna", criticou Daniel.

"Na minha visão, foi um lance involuntário. O Matheusinho não está vendo o adversário, e o VAR chama, interfere no andamento da partida e impacta diretamente o resultado final do jogo. Mais uma vez, o Sport acaba sendo prejudicado. A gente lamenta mais uma vez", completou a análise.

Desempenho diante do Mirassol, mesmo com um a menos

Mesmo com um jogador a menos desde os minutos iniciais, o treinador destacou o esforço do time e apontou o gol sofrido no início da segunda etapa como um dos fatores decisivos para o revés. O técnico ainda ressaltou o empenho dos atletas, mas reconheceu a falta de eficiência do time nas finalizações

"O Sport, mesmo com um jogador a menos, se organizou dentro daquilo que podia para enfrentar um adversário qualificado, hoje, quarto colocado dentro da competição, e teria que jogar em transição pela diferença numérica das equipes. Encontrou seu gol de empate e depois teve uma possibilidade de virada no último lance do primeiro tempo, onde o goleiro adversário fez uma grande intervenção.

Aí veio nosso grande erro na volta para o segundo tempo: tomar o gol logo de início", expressou.



"Mais uma vez, não faltou luta, não faltou empenho, mas nos faltou efetividade nos momentos decisivos dentro do jogo. Pagamos muito caro por isso. Mas a gente tem que pontuar que a expulsão foi muito determinante para o resultado final da partida", seguiu comentando sobre o jogo do Sport.

Mudanças forçadas na escalação

Com o meio-campo completamente reformulado, sem Lucas Lima, Christian Rivera (ambos lesionados) e Zé Lucas (com a Seleção Brasileira Sub-17), o treinador explicou as mudanças e destacou a dificuldade de entrosamento.

"O Sport jogou hoje com um meio de campo novo, que teve que ser formado com poucos dias de trabalho, e isso também impacta em rendimento, características… Nós tentamos formar um meio-campo de mais dinâmica e marcação até para tentar conter o momento que a equipe do Mirassol vinha, e acho que estava funcionando até o momento da expulsão. Mas esse meio-campo também teve que ser desfeito devido à expulsão" concluiu.



Próximo jogo do Sport

O próximo compromisso do Sport será no sábado (1º), às 21h, contra o Flamengo, no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.