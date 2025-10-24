Caso Atencio: especialista faz alerta sobre operação feita pelo Sport

Recife, PE, 01/10/2025 - SPORT X FLUMINENSE - Na noite desta quarta-feira(01), a equipe do Sport recebeu a equipe do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Atencio (Rafael Vieira)

A negociação envolvendo o meia argentino Rodrigo Atencio, do Sport, continua gerando repercussão dentro e fora da Ilha do Retiro. Após a divulgação pelo GE Pernambuco dos bastidores do acordo com investidores, o especialista em direito esportivo, Andrei Kampff, em entrevista à Rádio Jornal, alertou para riscos da operação.

Segundo o especialista, é essencial que o Sport assegure que toda transação com investidores siga três pilares básicos: transparência, independência e rastreabilidade. Andrei destacou que o clube deve ter um certo nível de cuidado jurídico para garantir que o contrato com os investidores seja de natureza exclusivamente financeira, sem qualquer tipo de interferência nas decisões esportivas, que é proibido pelos regulamentos da FIFA.

Segundo a reportagem do GE, a agência Elenco Sports fez um aporte de aproximadamente R$ 7 milhões para trazer o jogador argentino Atencio.

O clube vem pagando mensalmente R$ 210 mil à agência, e, se o vínculo do atleta se estender até seu término (previsto para fim de 2029), o Sport terá desembolsado cerca de R$ 12,6 milhões. Ou seja, praticamente o dobro do aporte inicial, dos quais cerca de R$ 7 milhões vão para os investidores. Só de juros já foram pagos cerca de R$ 2,6 milhões.

“O contrato precisa excluir qualquer cláusula que conceda ao financiador poder sobre a venda do atleta, percentuais de revenda, preferências de compra ou veto à transferência", explicou Andrei à Rádio Jornal.

Ainda segundo o especialista, "o documento deve conter expressamente uma cláusula de não influência esportiva, além de uma declaração de conformidade com os artigos 18bis e 18ter do Regulamento sobre o Estatuto e Transferência de Jogadores (RSTP) da entidade máxima do futebol mundial. No campo da governança, o clube deve adotar mecanismos de controle e auditoria, submeter o contrato à aprovação do Conselho Deliberativo ou a um comitê de integridade, caso exista, e registrar a operação nos demonstrativos financeiros do clube. E se for o caso, até comunicar formalmente a CBF sobre esse contrato", completou o advogado.

NOTA OFICIAL DO SPORT

"O Sport Club do Recife vem a público esclarecer informações a respeito da negociação envolvendo o atleta Rodrigo Atencio. Em primeiro lugar, o Clube reafirma que possui total segurança jurídica em relação à negociação realizada e tranquilidade de que não há qualquer violação às normas da FIFA. O Sport é assessorado por um corpo jurídico altamente qualificado, e o caso em questão foi amplamente debatido e analisado antes da sua concretização."