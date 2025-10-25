Sport x Mirassol: onde assistir, escalações e horário pela 30ª rodada do Brasileirão

Duelo entre Leões, que subiram juntos à Série A, acontece na Ilha do Retiro

Mirassol x Sport, jogo válido pela 11ª rodada do Brasileirão 2025 (Raphael Marques / Sport Recife)

O confronto entre Sport e Mirassol, duas equipes que subiram juntas à elite do futebol nacional, acontece neste sábado (25), às 18h30, na Ilha do Retiro, pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar desse aspecto em comum, os clubes vivem realidades completamente opostas na Primeira Divisão.

O Sport é o lanterna do Brasileirão, com apenas 17 pontos conquistados e 99.8% de chances de rebaixamento, segundo projeções matemáticas da UFMG. Já o Mirassol ocupa a 4ª colocação, com 52 pontos, dono do terceiro melhor ataque da competição e com a permanência garantida na elite, sonhando até com uma vaga inédita na Libertadores.

No primeiro turno, as equipes se enfrentaram no Maião, em Mirassol, no último jogo antes da pausa do campeonato por conta do Mundial de Clubes. Na ocasião, o Leão Caipira venceu por 1 a 0, com gol do lateral Reinaldo.



SPORT

O Leão da Ilha vem de derrota para o Internacional, fora de casa, pelo placar de 2 a 0. Para o jogo deste sábado, o treinador rubro-negro terá baixas. O volante Christian Rivera e o meia Lucas Lima deixaram o jogo contra o Colorado, ainda no intervalo, por conta de desconfortos musculares. Ambos seguem em tratamento junto ao departamento médico e não possuem previsão de retorno.

Outro desfalque confirmado é o volante Zé Lucas, que está servindo a Seleção Brasileira Sub-17 na disputa da Copa do Mundo da categoria.

Em compensação, Hyoran volta a ficar à disposição. Recuperado de lesão e liberado após não atuar contra o Inter por questões contratuais, o meia é uma das opções para o meio-campo, junto de Rodrigo Atencio, que atuou em Porto Alegre. As outras duas vagas no setor devem ser disputadas entre Sérgio Oliveira, Pedro Augusto e Lucas Kal.

Entre os retornos, Daniel Paulista ganha o lateral-direito Aderlan, que cumpriu suspensão automática na última rodada, e o atacante Léo Pereira, reintegrado ao elenco após ter sido afastado por faltar a um treino na semana passada. Em consenso entre diretoria, comissão técnica e atleta, o jogador recebeu uma nova chance e volta a ser opção.



MIRASSOL

O Mirassol chega em alta para enfrentar o Sport. Consolidado como uma das gratas surpresas do Campeonato Brasileiro, sob o comando de Rafael Guanaes, o time vem encantando pela organização tática, sendo hoje um sério candidato a uma vaga na Libertadores do próximo ano.

Na rodada passada, o Terror do Interior recebeu o São Paulo. no Maião, e bateu o Tricolor do Morumbi pelo placar de 3 a 0, dando uma aula de futebol.

Para o duelo na Ilha, porém, o Leão Caipira terá cinco desfalques confirmados. Yago Felipe cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Lucas Ramon, Edson Carioca, Matheus Sales e Gabriel seguem em recuperação de lesões.

Por outro lado, Guanaes conta com os retornos dos atacantes Negueba e Chico da Costa, que voltam a ficar à disposição após suspensão e recondicionamento físico, respectivamente.



FICHA DA PARTIDA

SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Pedro Augusto (Lucas Kal), Sérgio Oliveira e Hyoran (Atencio); Matheusinho, Romarinho e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.



MIRASSOL: Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Guilherme Marques; Negueba (Carlos Eduardo), Alesson e Cristian. Técnico: Rafael Guanaes.



Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 18h30

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)

4º Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (GO)

Transmissão: Record (TV Aberta), Premiere (pay-per-view) e Cazé TV (YouTube)

