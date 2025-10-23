Reinaldo, do Mirassol, tem mais gols que os centroavantes do Sport juntos na Série A

O "Kingnaldo", ex-jogador do Leão da Ilha, é um dos destaques da gigante campanha da equipe paulista neste Brasileirão

Reinaldo, lateral-esquerdo do Mirassol, e Pablo, centroavante do Sport (JP Pinheiro/Agência Mirassol e Rafael Vieira)

Certamente presente no confronto entre Sport e Mirassol, neste sábado (25), às 18h30, na Ilha do Retiro, o lateral-esquerdo Reinaldo, de 36 anos, apelidado como "Kingnaldo", faz um ano espetacular com a camisa do Leão Caipira.

Vivendo uma temporada de alto nível, o defensor tem mais gols no Brasileirão que todos os centroavantes do Sport somados, uma estatística que simboliza a diferença de desempenho e eficiência entre os dois clubes. Enquanto o Terror do Interior ocupa a 4ª colocação da Série A, com 52 pontos, o Rubro-Negro é o lanterna e só alcançou 17 pontos até aqui.



O lateral artilheiro vs o ataque irregular do Sport

Reinaldo é o principal goleador do Mirassol em 2025, com 12 gols e 7 assistências somando todas as competições, contribuindo com impressionantes 19 participações diretas. Apenas na Série A, o lateral soma 11 gols e 5 assistências, liderando com folga a artilharia entre os jogadores da posição e sendo um dos nomes mais decisivos da competição.

Com 39 partidas disputadas na temporada (28 delas pela Série A), o "Kingnaldo" ainda demonstra qualidade técnica e liderança dentro de campo. Curiosamente, o jogador tem passagem pelo Sport, onde atuou entre 2012 e 2013. E foi justamente contra o ex-clube que marcou o gol da vitória do Mirassol por 1 a 0 no primeiro turno, no Maião, antes da pausa para o Mundial de Clubes.

Enquanto Reinaldo brilha e supera expectativas, o ataque rubro-negro arrasta o pior desempenho da Série A. Os centroavantes do Sport juntos marcaram apenas seis gols na competição — cinco de Derik Lacerda e um de Pablo.

O artilheiro do Sport na temporada é o próprio Pablo, com sete gols somando todas as competições, mas seu único gol no Brasileirão aconteceu ainda na 7ª rodada, há mais de cinco meses. Derik, contratado na segunda janela, assumiu o protagonismo recente. Outros nomes do setor, como Gonçalo Paciência e Ignacio Ramírez, seguem sem nenhum gol com a camisa rubro-negra na Série A.

Centroavantes do Sport na Série A 2025:

Derik Lacerda: 5 gols marcados

Pablo: 1 gol marcado

Gonçalo Paciência: ainda não contribuiu para gols

Ignacio Ramírez: ainda não contribuiu para gols



