Sport tem o retorno de Aderlan para enfrentar o Mirassol no Brasileirão

O lateral-direito cumpriu suspensão automática e ficou de fora da derrota rubro-negra contra o Internacional

Gabriel Farias

Publicado: 23/10/2025 às 21:32

Aderlan, lateral-direito do Sport/Paulo Paiva/Sport Recife

Aderlan, lateral-direito do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O técnico Daniel Paulista vai poder contar com o lateral-direito Aderlan para o confronto do Sport contra o Mirassol, neste sábado (25), às 18h30, na Ilha do Retiro, pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O defensor volta a ficar à disposição após cumprir suspensão automática e disputa a titularidade com Matheus Alexandre no lado direito da defesa rubro-negra.

O jogador ficou fora da última rodada, quando o Sport foi derrotado por 2 a 0 pelo Internacional, em Porto Alegre. A ausência se deu pelo terceiro cartão amarelo, recebido no empate com o Ceará, na Ilha, na rodada anterior.

Além de Aderlan, o meia Hyoran também volta a ser opção após ficar fora da partida contra o Internacional por uma questão contratual. O camisa 19 pertence ao clube gaúcho e, por estar emprestado, não pôde atuar no confronto.

