Torcida do Sport cobra diretoria, elenco e gestão em novo protesto na Ilha do Retiro

Torcida do Sport estende faixas em protesto (Reprodução/ Redes sociais)

A crise no Sport ultrapassou as quatro linhas. Na madrugada desta terça-feira (21), torcedores rubro-negros estenderam faixas de protesto nos arredores da Ilha do Retiro, criticando o presidente Yuri Romão, o elenco e o Conselho Deliberativo do clube.



As faixas, colocadas nos portões e muros do Estádio, expressam a insatisfação dos torcedores com o momento vivido pelo Leão da Ilha, que enfrenta sua pior temporada na Série A do Campeonato Brasileiro, tendo que lidar também com uma enorme pressão interna. Os torcedores rubro-negros cobraram mais comprometimento dos jogadores e responsabilizavam a gestão pelos resultados não estarem chegando.

O protesto ocorreu de forma pacífica, mas o ato demonstra que a tensão entre a torcida e a diretoria do clube está em uma enorme crescente. Nos últimos dias, o ambiente no clube tem sido alvo de diversas críticas, sejam elas ao presidente Yuri Romão, ao técnico Daniel Paulista e até chegando a jogadores, como Zé Lucas. Todas as reclamações, devido a falta de reação da equipe dentro de campo.



A manifestação acontece muito devido ao "desgaste acumulado" dos torcedores ao longo da temporada, em que o Sport se encontra na lanterna por quase todo campeonato.