Torcida do Sport cobra diretoria, elenco e gestão em novo protesto na Ilha do Retiro
Torcedores rubro-negros estenderam faixas de protesto na Ilha do Retiro
Publicado: 21/10/2025 às 11:02
Torcida do Sport estende faixas em protesto (Reprodução/ Redes sociais)
A crise no Sport ultrapassou as quatro linhas. Na madrugada desta terça-feira (21), torcedores rubro-negros estenderam faixas de protesto nos arredores da Ilha do Retiro, criticando o presidente Yuri Romão, o elenco e o Conselho Deliberativo do clube.
O protesto ocorreu de forma pacífica, mas o ato demonstra que a tensão entre a torcida e a diretoria do clube está em uma enorme crescente. Nos últimos dias, o ambiente no clube tem sido alvo de diversas críticas, sejam elas ao presidente Yuri Romão, ao técnico Daniel Paulista e até chegando a jogadores, como Zé Lucas. Todas as reclamações, devido a falta de reação da equipe dentro de campo.
A manifestação acontece muito devido ao "desgaste acumulado" dos torcedores ao longo da temporada, em que o Sport se encontra na lanterna por quase todo campeonato.