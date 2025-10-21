Com material do acervo do Diario de Pernambuco, Sport, Ceará e Fortaleza solicitam reconhecimento de títulos nacionais

Sede da CBF (Lucas Figueiredo/CBF)

Com o auxílio de materiais do acervo do Diario de Pernambuco, Sport, Ceará e Fortaleza enviaram um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para reconhecer os clubes como campeões brasileiros. A solicitação em questão se refere aos títulos do Torneio Norte-Nordeste, conquistado pelo Sport em 1968, pelo Ceará em 1969 e pelo Fortaleza em 1970.

A iniciativa de pleitear as conquistas, encabeçada pela Federação Pernambucana e pela Federação Cearense, começou no ano de 2023. Desde então, foi criado um grupo de trabalho para juntar argumentos que comprovassem o caráter nacional da competição regional da época.

Pedro Leonardo Lacerda, diretor de Governança e Compliance da FPF, foi designado para representar a federação neste grupo de trabalho. Em contato com a reportagem, o diretor explicou como foi feito o trabalho para pleitear os títulos nacionais e destacou a importância do Diario de Pernambuco no acúmulo de materiais para a reivindicação.

“A gente fez um trabalho irmanado entre Federação Pernambucana, Federação Cearense e os três clubes, e eu me encarreguei de pedir esse apoio ao Diario, e assim foi feito. O Diario empreendeu os esforços necessários para fazer essa pesquisa riquíssima. Me foi entregue um material impresso dos três clubes (Sport, Ceará é Fortaleza), que repassei em Recife na segunda reunião que aconteceu aqui na Federação Pernambucana de Futebol”, disse o diretor.

“Sem o empenho do Diario de Pernambuco e sem a importância histórica e cultural para Recife, Pernambuco e Brasil, a gente não teria conseguido a prova documental e o relato histórico robusto de que esses clubes disputaram essa competição que tinha um caráter nacional. Sem o empenho e a ajuda do Diario, o fundamento ficaria muito fraco, muito contestável. Com o material que nos foi entregue, não resta dúvida de que Sport, Ceará e Fortaleza têm direito ao reconhecimento desses títulos nacionais. A nossa expectativa é de que com a interlocução do presidente Evandro Carvalho liderando esse movimento, o presidente Samir (Xaud) venha a reconhecer os títulos”, completou.