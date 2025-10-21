Léo Pereira é reintegrado ao Sport após ato de indisciplina

Cortado dos relacionados, o atacante ficou de fora da derrota do Leão para o Internacional

Léo Pereira, atacante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O atacante Léo Pereira volta a ficar à disposição do técnico Daniel Paulista para a próxima partida do Sport na Série A do Campeonato Brasileiro. Fora da relação do jogo contra o Internacional por ter faltado a treino na semana passada, o atacante Léo Pereira recebeu uma nova chance do clube.

O atacante tinha o afastamento avaliado pela diretoria, mas em comum acordo com o atleta, comissão e departamento de futebol, decidiu-se conjuntamente que o jogador continuará à disposição do elenco. Ele pediu desculpas ao grupo e prometeu que não haverá reincidência. A informação foi divulgada pelo GE e confirmada pelo Diario de Pernambuco.

Contratado na segunda janela, o jogador disputou nove partidas com a camisa rubro-negra, registrando uma assistência e nenhum gol marcado. Após a derrota para o Internacional em Porto Alegre, o elenco rubro-negro se reapresentou nesta terça-feira (21) para iniciar as atividades visando o Mirassol na próxima rodada da Série A.

Fica a cargo de Daniel Paulista contar com Léo Pereira entre os relacionados para encarar o clube paulista no próximo sábado (25), às 18h30, na Ilha do Retiro. A partida será válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante de 25 anos veio emprestado do CRB, que detém seu passe, para o Rubro-Negro até o fim da temporada. Chegou ganhando oportunidades na equipe titular, mas apresentou queda de rendimento, e o treinador decidiu apostar em outras peças na posição.