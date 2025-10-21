Governo de Pernambuco rebate Yuri Romão sobre risco do Sport receber grandes jogos na Ilha do Retiro

Yuri Romão havia afirmado que a Ilha do Retiro não tem mais condições de receber grandes jogos, porém a Secretaria de Defesa Social rebateu afirmando que o Estádio está com a vistoria em dia

Yuri Romão, presidente do Sport (Paulo Paiva/ Sport)

As controversas declarações do presidente do Sport, Yuri Romão, sobre os problemas estruturais da Ilha do Retiro, seguem repercutindo. O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Defesa Social (SDS), rebateu o mandatário leonino e garantiu que o local tem sim condições de receber grandes jogos.

Através de uma nota oficial, a SDS afirma que o Estádio Adelmar Da Costa Carvalho está com a vistoria em dia e que pode receber competições oficiais.

No dia 18 de outubro, Yuri Romão concedeu uma entrevista a Rádio Jornal, onde, ao falar sobre a partida contra o Flamengo mudar de local, da Ilha do Retiro para a Arena Pernambuco, afirmou que o Estádio Adelmar Da Costa Carvalho não comporta mais partidas desse tamanho.

"A Ilha do Retiro não comporta mais jogos do tamanho do Corinthians, Santos e Flamengo. Não comporta. Qualquer dirigente que sentar nessa cadeira, colocar o CPF, poderá no dia seguinte ao jogo sair daqui algemado, porque pode haver uma desgraça aqui dentro. Ele é o responsável, por uma questão estrutural da Ilha, que tem 88 anos. Não conseguimos colocar a capacidade toda, isso está claro", disse o técnico rubro-negro

De acordo com a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS), o estádio atende aos requisitos da Portaria nº 55, de 17 de agosto de 2023, do Ministério do Esporte, que estabelece as normas mínimas para os laudos de segurança e prevenção contra incêndios.

O Corpo de Bombeiros informou que o local possui Atestado de Vistoria válido até agosto de 2026. Atualmente, a capacidade liberada é de 27.325 torcedores, número que pode ser alterado conforme novas inspeções. Durante as vistorias, são analisados pontos como sinalização, saídas de emergência e equipamentos de combate a incêndio.

Confira a nota oficial da SDS

"A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) informa que o Estádio Adelmar da Costa Carvalho (Ilha do Retiro) encontra-se aprovado, em conformidade com a Portaria nº 55, de 17 de agosto de 2023, do Ministério do Esporte.

A referida portaria define os requisitos mínimos obrigatórios a serem observados nos laudos técnicos de vistoria das condições de segurança dos estádios utilizados em competições esportivas, incluindo o Laudo de Segurança e o Laudo de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, emitidos pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), respectivamente.

O CBMPE informa que o estádio possui o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) vigente até o mês de agosto de 2026. No que se refere à segurança contra incêndio e pânico, a capacidade de público atualmente liberada é de 27.325 torcedores. A Corporação ressalta que essa capacidade pode ser revista — reduzida ou ampliada — a depender do resultado de novas vistorias.

Durante as inspeções realizadas, são avaliados itens como sinalização, iluminação e saídas de emergência; extintores e demais sistemas preventivos de combate a incêndio; além de corrimãos e rotas de fuga. Questões relativas à estrutura física do estádio não são de competência do CBMPE, devendo ser analisadas por outros órgãos."