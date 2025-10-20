"É o sonho de todo menino", diz Zé Lucas, do Sport, sobre disputar a Copa do Mundo Sub-17

Zé Lucas, volante do Sport e Seleção Brasileira Sub-17 (Nelson Terme/CBF)

O volante Zé Lucas, a principal joia do Sport, celebrou a convocação para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17, que será disputada no Catar, entre os dias 3 e 27 de novembro. Em entrevista divulgada pela TV Sport , o atleta falou sobre a emoção de representar o país em mais um grande torneio internacional.

"A expectativa é uma das melhores, mais uma vez indo realizar mais um sonho, que é vestir a camisa da Seleção Brasileira, e agora na Copa do Mundo, que é o sonho de todo menino. Toda convocação que eu vou é um friozinho e uma expectativa diferente, e isso é bom", afirmou o volante de 17 anos.

Após a derrota para o Internacional por 2 a 0, no último domingo (19), no Beira-Rio, Zé Lucas viajou para se apresentar à Seleção. Sua ausência será sentida no elenco do Sport, já que o atleta deve desfalcar o time em até oito rodadas do Brasileirão.

Talento e responsabilidade com a 'amarelinha'

Zé Lucas é o capitão da Seleção Sub-17, comandada por Carlos Eduardo Patetuci, e foi um dos 21 nomes convocados para o torneio. O Brasil está no Grupo H, ao lado de Honduras, Indonésia e Zâmbia, e estreia no dia 4 de novembro, às 9h30 (horário de Brasília), diante dos hondurenhos. O Mundial é uma oportunidade crucial para Zé Lucas mostrar seu futebol a outros olhares de fora do país.

"Eu vejo como uma oportunidade gigantesca que eu tenho na minha vida, vou fazer de tudo para agarrá-la, desfrutar ao máximo por um futuro melhor”, declarou.

Valorização no Sport

O jovem de 17 anos vive uma ascensão meteórica. Em sua primeira temporada como profissional, Zé Lucas já disputou 34 partidas pelo Sport, sendo 24 delas na Série A, consolidando-se como peça fundamental no sistema de marcação. Mesmo em um ano difícil para o Leão, o talento do volante tem chamado atenção dentro e fora do país. A imprensa internacional já o cita como um dos nomes mais promissores do futebol sul-americano.

"Muitos jogadores (do Sport) vieram me parabenizar, desejar um bom campeonato, e esse carinho que eles têm por mim é muito importante. O carinho do torcedor também é primordial, e eu só tenho a agradecer por toda a dedicação ao nosso clube e a mim também", disse o jogador.

Em abril, o Sport renovou o contrato do volante até fevereiro de 2028. A multa rescisória é de 50 milhões de euros (R$ 333 milhões) para o exterior e R$ 100 milhões para clubes brasileiros, com cláusulas de valorização por metas atingidas.

"Agradeço por tudo o que tenho vivido aqui (no Sport), quero viver coisas melhores ainda, amo de coração esse clube, é a minha casa", finalizou Zé Lucas.