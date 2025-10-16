Sport "perde" Zé Lucas para Seleção e Daniel Paulista prepara disputa por vaga no meio-campo

Treinador cita desfalque de Zé como "bom motivo", e Sérgio Oliveira desponta como principal candidato a substituir o jovem de 17 anos

Jogador do Sport, Zé Lucas (Rafael Vieira)

Com a convocação de Zé Lucas para jogar a Copa do Mundo Sub-17, o técnico Daniel Paulista exaltou o talento e a evolução do jovem volante, de apenas 17 anos, mas admitiu que o Sport terá um desfalque importante nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. O Mundial será realizado no Catar, entre 3 e 27 de novembro.

A gente tem conversado bastante com ele (Zé Lucas), principalmente em pontos que ele pode melhorar. Acho que o terço final do campo, onde ele pode melhorar o seu último passe e até mesmo a finalização quando tem a oportunidade, são pontos que ele precisa evoluir. Vai amadurecer, ganhar essa experiência com o tempo e vai evoluir no futebol", pontuou o treinador.

"É mérito total (convocação) e a gente tem que dar os parabéns por essa oportunidade de disputar um Mundial, na categoria sub-17, é Seleção Brasileira, bom pra ele, para o clube, mostra o trabalho que tem sido desenvolvido aqui dentro e a gente espera que ele faça a melhor campanha possível dentro das condições que ele vá encontrar", destacou.

A convocação de Zé Lucas reflete o talento em meio ao ano ruim do Sport. Em sua primeira temporada como profissional, o volante acumula 33 partidas no Leão, sendo 23 delas na Série A, e se consolidou como peça-chave no sistema de marcação do Leão. No entanto, sua ausência deve ser sentida na sequência de partidas.

"Nós aqui vamos ter que nos virar para encontrar um substituto, porque acho que ele é uma peça importante hoje no modelo de jogo que nós estamos atuando, porque dá uma dinâmica de movimentação não só defensiva, porque é muito agressivo na marcação, também no ataque ao espaço. É uma perda significativa, mas por um bom motivo", reconheceu Daniel Paulista.

Como fica o Sport sem Zé Lucas?

Durante o período do Mundial, Zé Lucas pode desfalcar o Sport em até oito rodadas, incluindo o jogo atrasado da 12ª rodada, contra o Flamengo. Os convocados da Amarelinha se apresentam na próxima segunda-feira (20), na Granja Comary, em Teresópolis. O Brasil está no Grupo H, ao lado de Honduras, Indonésia e Zâmbia, e estreia no dia 4 de novembro, às 9h30 (de Brasília), contra os hondurenhos.

Com a saída do jovem, o treinador rubro-negro deve promover mudanças no meio-campo: "A 'saída' do Zé Lucas não é só uma oportunidade para o Sérgio (Oliveira), mas também para todos no meio-campo, e vamos ter que encontrar um substituto através do rendimento para continuarmos performando", afirmou o técnico rubro-negro.

Entre as opções para a vaga de Zé, estão Sérgio Oliveira, Pedro Augusto e Lucas Kal, que devem disputar a vaga na equipe titular nas próximas partidas.