Após derrota para o Inter, Sport faz avaliação sobre futuro do técnico Daniel Paulista

A decisão será entre a permanência ou não do técnico rubro-negro para as 10 partidas finais da Série A do Campeonato Brasileiro

Recife, PE, 15/10/2025 - SPORT X CEARÁ - Na noite desta quarta-feira(15), a equipe do Sport recebeu a equipe do Ceará na Ilha do Retiro pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025. Daniel Paulista (Rafael Vieira)

A derrota por 2 a 0 para o Internacional no Beira-Rio, no último domingo à noite (19), pode ter desdobramentos na Ilha do Retiro. Faltando dez jogos para o término do Brasileirão e com o rebaixamento matemático para a Série B sendo questão de tempo, a direção rubro-negra pretende fazer uma avaliação mais profunda nesta segunda-feira (20).

Até a permanência do técnico Daniel Paulista deve entrar na pauta. Após o revés contra o Colorado, o treinador mudou o tom e foi extremamente realista, afirmando que o “Sport precisa pensar em 2026 para não repetir os erros desta temporada”. Foi a primeira vez que Daniel usou esse discurso, apesar de sempre ressaltar a dificuldade da missão de tentar evitar a queda do Leão para a Segundona.

O fracasso contra o Inter escancarou que mesmo jogando bem em alguns momentos das partidas, os resultados não estão vindo e o clube segue como uma das piores campanhas da história.

Daniel Paulista assumiu há cerca de quatro meses. A reunião de hoje terá como objetivo traçar se o projeto continua com ele ou se haverá mudança antes do encerramento do campeonato.

Uma possível troca de treinador no momento pode gerar instabilidades para o clube, possibilitando um desgaste ainda maior com seu torcedor, que não vem de momentos felizes na temporada. Por isso, a decisão da diretoria rubro-negra tem extrema importância para o futuro do Sport.

NÚMEROS

Desde que assumiu, Daniel esteve a frente do Sport por 17 partidas do Brasileiro, onde contabilizou duas vitórias, oito empates e sete derrotas, chegando ao aproveitamento de 27,4%. Com o desempenho do técnico de 43 anos, a permanência no cargo não está garantida, por isso a diretoria avalia as melhores opções.