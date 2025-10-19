Sport leva 2 a 0 do Internacional e rebaixamento para Série B é questão de tempo
Na lanterna desde a 3ª rodada, Sport foi derrotado por 2 a 0 pelo Inter neste domingo (19) em Porto Alegre
Publicado: 19/10/2025 às 20:28
Sport perdeu para o Internacional no Beira-Rio (Paulo Paiva/Sport)
A terrível campanha do Sport nesta Série A do Campeonato Brasileiro teve mais um capítulo negativo. O Leão foi derrotado por 2 a 0 pelo Internacional na noite deste domingo (19), no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 29ª rodada da competição. Os gols do Colorado foram marcados por Borré e Bruno Henrique, um em cada tempo.
A derrota expôs mais uma vez as fragilidades defensivas do Sport e a enorme deficiência para concluir com eficiência as chances criadas. Com apenas 17 pontos, o Leão segue com uma das piores campanhas da história do Campeonato Brasileiro. O time está 14 pontos atrás do Santos, primeiro fora da zona de rebaixamento, com 31 pontos. Com a queda para Série B sendo questão de tempo, o Sport volta a campo contra o Mirassol, sensação do campeonato, sábado (25), na Ilha do Retiro. Já o Inter alcançou os 35 pontos, em 14º lugar.
O JOGO
O Internacional começou em alta velocidade, explorando os dois laterais, Aguirre e Bernabei, jogando bem avançados. Tanto que o primeiro grande susto tomado pelo goleiro Gabriel veio em chute de Bernabei, que acertou a trave leonina. E sem muita dificuldade, o Colorado abriu o placar. Aos 23, Bernabei fez ligação direta para Vitinho, que levou Ramon no drible e cruzou para Borré empurrar para o fundo da rede: 1 a 0. O atacante colombiano não marcava um gol havia dois meses.
O Sport resolveu atacar e teve duas grandes chances, ambas desperdiçadas por Derik. Aos 28, Matheusinho cruzou e o atacante rubro-negro cabeceou para fora. Três minutos depois, o mesmo Derik recebeu lindo passe de Rivera, invadiu a área e chutou para fora de novo. E só dava Leão. Aos 41, Lucas Lima acionou Luan Cândido, que chutou rasteiro e o goleiro Ivan tirou com o pé. Com isso, o Inter foi para o intervalo com a vitória parcial.
SEGUNDO TEMPO
Para a etapa complementar, o técnico Daniel Paulista mexeu em dose dupla. De forma surpreendente, saíram Rivera e Lucas Lima e entraram Sérgio Oliveira e Atencio. As mudanças foram por ordem clínica. Rivera sentiu incômodo na coxa esquerda e Lucas Lima no adutor da perna direita.
Com o Leão seguindo com mais posse de bola, o técnico Ramón Díaz resolveu mexer no Inter. Benítez e Alan Rodríguez substituíram Aguirre e Vitinho, respectivamente. E a alteração deu certo. Aos 23, em uma escapada pela esquerda, Carbonero cruzou e Bruno Henrique fez 2 a 0.
Com a vantagem ampliada, o Inter passou a controlar o jogo e perdeu boas chances de fazer um placar ainda maior.
FICHA DA PARTIDA
INTERNACIONAL 2X0 SPORT
INTERNACIONAL: Ivan; Aguirre (Benitez), Vitão, Clayton Sampaio, Juninho e Bernabei; Bruno Gomes (Ronaldo) e Thiago Maia (Bruno Henrique); Vitinho (Alan Rodríguez), Carbonero e Borré (Raykkonen). Técnico: Ramón Díaz.
SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre (Igor Cariús), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Zé Lucas (Pablo), Rivera (Sérgio Oliveira) e Lucas Lima (Atencio); Matheusinho, Romarinho (Barletta) e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.
Local: Beira-Rio, em Porto Alegre.
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR).
Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Daniella Coutinho Pinto (BA).
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Gols: Borré (23'/1º); Bruno Henrique (23'/2º)
Amarelos: Carbonero e Thiago Maia (Int); Lucas Lima e Rafael Thyere (Spo)
Público: 20.781.