"Hora do Sport pensar em 2026", reconhece técnico Daniel Paulista
Após a derrota para o Internacional, treinador Daniel Paulista afirmou que Sport precisa começar planejamento para o ano que vem
Publicado: 19/10/2025 às 22:20
Daniel Paulista, treinador do Sport (Paulo Paiva/ Sport Recife)
O técnico Daniel Paulista foi bastante realista. Na entrevista coletiva após a derrota contra o Internacional por 2 a 0 neste domingo (19), o treinador disse com clareza que o clube já precisa pensar em 2026. Com o iminente rebaixamento, Daniel enfatizou que é hora de tomar decisões.
“O Sport precisa de uma reflexão, para que os erros cometidos este ano não se repitam. Falo como uma pessoa que conhece o clube. Não pode deixar para dezembro esse planejamento para 2026. O Sport precisa deste movimento, independente de ser com o Daniel Paulista ou não”, afirmou o treinador rubro-negro.
O técnico admitiu a frustração por não estar conseguindo fazer o time reagir no Brasileirão. “Não está faltando luta nem entrega, mas as coisas não estão acontecendo, apesar de achar que fizemos mais um jogo equilibrado contra um bom time”, complementou Daniel Paulista.
PRÓXIMO JOGO
O próximo desafio do Sport é contra o Mirassol, sábado (25), na Ilha do Retiro, pela 30ª rodada. Se o Leão é o lanterna, com apenas 17 pontos, o Mirassol é o quarto colocado, com 52 pontos conquistados.