Internacional x Sport: onde assistir, escalações e horário pela 29ª rodada do Brasileirão

Sport x Internacional, jogo válido pela 20ª rodada do Brasileirão, na Ilha do Retiro (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport viaja para enfrentar o Internacional neste domingo (19), às 18h30, no Beira-Rio, pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto marca o encontro de duas equipes irregulares e que ocupam a parte inferior da tabela da competição.

O Leão da Ilha chega ao duelo após o empate em 1 a 1 com o Ceará, na Ilha do Retiro, resultado que aumentou ainda mais sua distância para o Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento, restando 11 partidas para o término do campeonato. Com 17 pontos em 27 jogos, o time comandado por Daniel Paulista segue na lanterna, ultrapassando os 99% de risco de queda, segundo a UFMG.

Apesar do cenário dramático, o Sport tenta se apoiar em um retrospecto positivo recente contra o Colorado em Porto Alegre. Nos últimos três jogos no Beira-Rio, os rubro-negros não perderam: foram dois empates e uma vitória. No primeiro turno, as equipes empataram em 1 a 1, na Ilha do Retiro, ainda sob os comandos de António Oliveira e Roger Machado

SPORT

Sob o comando de Daniel Paulista, o Sport apresenta uma postura mais competitiva, com maior intensidade e entrega. No entanto, a falta de eficiência nas finalizações e os gols sofridos nos minutos finais têm impedido a equipe de transformar boas atuações em resultados. O treinador contará com reforços importantes para o duelo em Porto Alegre.

O volante colombiano Christian Rivera e o zagueiro Ramon Menezes, que cumpriram suspensão na última rodada, retornam ao time titular e reforçam o sistema defensivo. Rivera é peça fundamental na marcação do meio, enquanto Ramon vem formando dupla de zaga com o capitão Rafael Thyere. Outro retorno é o do lateral-direito Matheus Alexandre, recuperado de uma virose que o tirou do confronto com o Ceará.

Por outro lado, o técnico rubro-negro terá duas baixas confirmadas. O meia Hyoran está fora por questões contratuais, já que pertence ao Internacional, e o lateral Aderlan cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.

"O grupo conversa bastante e sabe que é um momento delicado, de que temos que nos fechar para seguir buscando nossa melhora na competição. A gente sabe que está difícil, a cada rodada mais complicado, mas com o nosso trabalho, desempenho e chances que a gente ainda tem, que são mínimas, mas ainda temos, trabalhar para reverter essa situação que está incômoda para a torcida e para nós (jogadores)", destacou o atacante Romarinho.

INTERNACIONAL

Do outro lado, o Internacional também vive um momento de instabilidade e chega pressionado. Com 32 pontos e na 15ª posição, o Colorado tenta se afastar da parte de baixo da tabela.

Nos últimos dez jogos, a equipe comandada por Ramón Díaz somou cinco derrotas, três vitórias e dois empates, incluindo a eliminação para o Flamengo na Libertadores, a goleada de 4 a 1 sofrida para o Palmeiras e a derrota por 3 a 1 para o Mirassol na rodada passada.

Para encarar o Sport, o Inter não contará com o zagueiro Victor Gabriel, emprestado justamente pelo clube pernambucano, e com o meia Óscar Romero, suspenso. Por outro lado, o treinador argentino terá o retorno de Alan Benítez, Juninho, Ronaldo e dos atacantes Rafael Borré e Carbonero, que reforçam o time em um momento crucial da temporada.

FICHA DA PARTIDA



INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Vitão, Mercado, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodriguez; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero. Técnico: Ramón Díaz.



SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre (Igor Cariús), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Zé Lucas, Rivera e Lucas Lima; Matheusinho, Romarinho e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre

Horário: 18h30

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

4º Árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Transmissão: Premiere (pay-per-view)