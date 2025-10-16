Muita torcida, pouco futebol no Sport: apoio da massa rubro-negra não recebe resultados

Torcida do Sport nas arquibancadas da Ilha do Retiro (Rafael Vieira/DP Foto)

O apoio continua firme! Mesmo vivendo um ano difícil, a torcida do Sport segue presente na Ilha do Retiro. Nos últimos nove jogos como mandante, sob o comando de Daniel Paulista, a média de público foi de 18.975 torcedores, demonstrando a força e a fidelidade da massa rubro-negra, mesmo diante de resultados ruins e da quase impossível missão de evitar o rebaixamento. Entre esses jogos, destacam-se partidas com públicos expressivos, como Sport x Santos (26.018), Sport x São Paulo (26.104) e Sport x Corinthians (26.504).

O caso mais recente ocorreu no empate em 1 a 1 contra o Ceará, na quarta-feira (15), pela 28ª rodada do Brasileirão. Apesar da insatisfação da torcida, que chegou a realizar cobranças antes do apito inicial sobre as polêmicas envolvendo questão salarial dos jogadores e transferência do jogo com o Flamengo para a Arena de Pernambuco, o público leonino não abandonou o time, reforçando o apoio nas arquibancadas.

AUSÊNCIA DE GRANDES RESULTADOS

No entanto, essa entrega da torcida ainda não se refletiu em resultados dentro de campo. O Leão, mesmo com volume de jogo e intensidade, continua acumulando tropeços, especialmente nos momentos decisivos, deixando escapar vitórias cruciais nos lances finais e afetando o lado psicológico da equipe.

Sob o comando de Daniel Paulista, o Sport vem demonstrando um novo perfil em campo, deixando para trás a apatia que marcou o início da Série A. A equipe mostrou maior entrega e organização, mas a falta de eficiência tem sido outro problema constante.

Cada empate ou derrota aumenta a frustração do torcedor, que sonha com um "milagre" para a permanência histórica do clube na elite do futebol nacional. Com 17 pontos somados em 27 partidas, o Rubro-Negro permanece na lanterna do Brasileirão e alcançou 99,22% de chance de rebaixamento, segundo o Departamento de Matemática da UFMG.

Mesmo a vitória expressiva sobre o Corinthians, pela 24ª rodada, não foi suficiente para gerar uma reação consistente. O Sport segue a seis pontos do penúltimo colocado e 14 do primeiro time fora da zona de rebaixamento, demonstrando que a força da torcida ainda não encontrou correspondência no desempenho do time.

O apoio das arquibancadas, no entanto, segue como um dos poucos motivos de esperança para o clube, que ainda conta com a fidelidade de sua torcida para encarar a reta final da competição.

Públicos do Sport em jogos como mandante desde a chegada de Daniel Paulista:

Sport x Ceará (quartas de final da Copa do Nordeste) – Público: 24.705

Sport x Botafogo (15ª rodada do Brasileirão) – Público: 11.609

Sport x Santos (17ª rodada do Brasileirão) – Público: 26.018

Sport x Bahia (18ª rodada do Brasileirão) – Público: 16.080

Sport x São Paulo (20ª rodada do Brasileirão) – Público: 26.104

Sport x Vasco (22ª rodada do Brasileirão) – Público: 15.434

Sport x Corinthians (24ª rodada do Brasileirão) – Público: 26.504

Sport x Fluminense (26ª rodada do Brasileirão) – Público: 14.172

Sport x Ceará (28ª rodada do Brasileirão) – Público: 14.494

