Adversário do Sport, Inter vive crise e tenta vencer o Leão para fugir do rebaixamento

Allan Patrick, meia do Internacional (Ricardo Duarte/Internacional)

O Internacional chega pressionado para enfrentar o Sport neste domingo (19), às 18h30, no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em meio a uma campanha irregular e à insatisfação crescente da torcida, o Colorado tenta reencontrar o caminho das vitórias diante do clube rubro-negro, mas o clima em Porto Alegre está longe de ser tranquilo.



Na manhã desta sexta-feira (17), enquanto o elenco realizava atividades no Centro de Treinamentos Parque Gigante, torcedores estenderam faixas de protesto em frente ao Beira-Rio, criticando jogadores, comissão técnica e direção. O alvo principal foi o presidente Alessandro Barcellos, além do grupo de atletas, cobrados pela falta de resultados. As manifestações, que vêm se tornando rotina, já ocorreram em diferentes momentos da temporada, inclusive após a eliminação na Libertadores e a derrota no Gre-Nal.

Dentro de campo, o cenário é preocupante. O Internacional ocupa a 15ª posição, com 32 pontos, e tenta se afastar da zona de rebaixamento. Nos últimos dez jogos, o time somou cinco derrotas, três vitórias e dois empates.

Entre os tropeços mais dolorosos estão o revés no clássico diante do Grêmio, a eliminação para o Flamengo nas quartas da Libertadores e a goleada sofrida por 4 a 1 para o Palmeiras. A derrota mais recente veio diante do Mirassol, por 3 a 1, no Maião.

Preparação para encarar o Sport

Para tentar dar uma resposta em campo, Ramón Díaz precisará lidar com desfalques. O zagueiro Victor Gabriel, emprestado pelo próprio Sport até o fim de 2025, não poderá atuar por questões contratuais, já que o Inter não pagará a multa para utilizá-lo. O meia Óscar Romero também é baixa confirmada, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Por outro lado, o treinador contará com reforços. O lateral-direito Alan Benítez, o zagueiro Juninho, o volante Ronaldo e os atacantes colombianos Rafael Borré e Carbonero voltam a ficar à disposição e podem ser as apostas para mudar o panorama da equipe.