Sport volta a contar com Rivera e Ramon Menezes para enfrentar o Internacional

Volante e zagueiro cumpriram suspensão e não atuaram no empate com o Ceará, na Ilha do Retiro

Volante Christian Rivera e o zagueiro Ramon Menezes, jogadores do Sport (Paulo Paiva/Sport)

O Sport terá reforços importantes para o duelo contra o Internacional, neste domingo (19), às 18h30, na Arena Beira-Rio, pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O volante colombiano Christian Rivera e o zagueiro Ramon Menezes voltam a ficar à disposição do técnico Daniel Paulista após cumprirem suspensão automática e reforçam o time titular em um momento decisivo da temporada.



Ambos ficaram fora do empate em 1 a 1 com o Ceará, na última quarta-feira (15), na Ilha do Retiro. Rivera é peça-chave na marcação do meio-campo rubro-negro, enquanto Ramon vem formando dupla com o capitão Rafael Thyere na zaga desde a chegada de Daniel Paulista. Devem entrar de frente no confronto diante dos gaúchos.

Outro retorno confirmado é o do lateral-direito Matheus Alexandre, que se recuperou de uma virose e deve reassumir a posição. O jogador foi desfalque de última hora contra o Ceará, mas realizou atividades com o grupo.

Desfalques

Por outro lado, Daniel terá baixas. O meia Hyoran é desfalque por questões contratuais. Ele pertence ao Internacional e, portanto, não pode enfrentar o clube gaúcho. Já o lateral Aderlan cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo recebido na partida contra o Vozão.

Provável escalação do Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Zé Lucas, Rivera e Lucas Lima; Matheusinho, Romarinho e Derik Lacerda.