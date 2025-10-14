Sport goleia o Zumbi-AL e avança às quartas de final da Copa Atlântico
Com autoridade, Leões da Base batem por 7×0 o adversário alagoano
Publicado: 14/10/2025 às 19:34
Equipe do Sport durante a disputa da Copa Atlântico (Igor Cysneiros/Sport Recife)
O sub-19 do Sport segue na Copa Atlântico! Nesta terça-feira (14), os Leões da Base venceram o Zumbi-AL por 7 a 0, no CT do Retrô, pelas oitavas de final da Série Bronze. Os gols rubro-negros foram marcados por Matheus Lacort, duas vezes, Micael, Álvaro, Enzo Vagner, Caio Matheus e Arthur Maron.
A iniciativa do Sport foi ter o controle do jogo e eficiência, e construiu a vantagem rapidamente. Antes do encerramento do primeiro tempo, o placar já apontava 4 a 0 para o clube rubro-negro. Com a vitória, os Leões avançam às quartas de final da Série Bronze da Copa Atlântico.
O próximo confronto será contra o vencedor do duelo entre América-PE e Sete de Setembro, com data marcada para quinta-feira (16), ainda com horário a ser definido pela organização do torneio.
Escalação do Sport na vitória sobre o Zumbi-AL: Kauã Manoel (2007); Augusto Pucci (2007), Bruce Alves (2006), Zé Vinícius (2006) e Victor Hugo (2008); Dedé (2006), Matheus Lacort (2007) e Álvaro (2007); Matheus Lacort (2007), Enzo Vagner (2006) e Micael (2006).
"Foi uma atuação que reflete o que viemos trabalhando ao longo da semana. Mantivemos o foco desde o primeiro minuto e conseguimos colocar em prática nossas ideias de jogo", afirmou o técnico Raphael Bahia.
O sub-19 dos #LeõesDaBase venceu o Zumbi/AL por 7x0, no CT do Retrô, e garantiu vaga nas quartas de final da Série Bronze da Copa Atlântico!— Sport Club do Recife - Base (@leoesdabase) October 14, 2025
Os gols rubro-negros foram marcados por Matheus Lacort (2), Micael, Álvaro, Enzo Vagner, Caio Matheus e Arthur Maron. pic.twitter.com/TvADbdpJkW