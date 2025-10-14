Adversário do Sport, Ceará tem voo para o Recife atrasado por problema técnico em avião

Aeronave fretada apresentou falha técnica pouco após a decolagem na tarde desta terça (14) e precisou retornar ao Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza

Jogadores do Ceará (Felipe Santos/Ceará SC)

O voo que levava a delegação do Ceará para o Recife precisou retornar a Fortaleza na tarde desta terça-feira (14) após apresentar um problema técnico. A aeronave, identificada como Sideral OS 9232, havia decolado do Aeroporto Internacional Pinto Martins, mas retornou pouco tempo depois do início do trajeto.

O avião, fretado pelo clube, transportava jogadores, comissão técnica e funcionários do Vozão, que enfrentam o Sport nesta quarta-feira (15), às 20h, pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro.

Segundo nota oficial divulgada pelo Ceará, a aeronave passa por manutenção no pátio do aeroporto, enquanto a delegação aguarda novas instruções para o reembarque. O grupo está em uma área reservada e deve seguir viagem para a capital pernambucana no mesmo avião, assim que o reparo for concluído e autorizado pela equipe técnica responsável.

Mais cedo, o elenco alvinegro havia realizado atividades no Centro de Treinamento em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, antes da viagem. O imprevisto, no entanto, não alterou a programação do clube para o confronto com o Leão.

Em comunicado, o Ceará reforçou que o planejamento está mantido e que a delegação seguirá para o Recife ainda nesta terça-feira, após a conclusão dos procedimentos de manutenção.

Confira nota divulgada pelo Ceará:

"O Ceará SC informa que a aeronave (voo Sideral OS 9232) que levava a delegação alvinegra ao Recife, em função de um problema técnico, precisou retornar à Capital. O avião passa por manutenção no pátio do aeroporto Pinto Martins e a delegação aguarda instruções para novo embarque. Por enquanto, o imprevisto não muda em nada a programação do Ceará para a partida de amanhã contra o Sport. O treino apronto foi realizado na manhã dessa terça-feira, 14, no CT de Porangabuçu."