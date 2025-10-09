Suspensos, Rivera e Ramon Menezes desfalcam o Sport contra o Ceará; veja opções

Christian Rivera, volante do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport terá desfalques importantes para o clássico nordestino contra o Ceará, marcado para a próxima quarta-feira (15), às 20h, na Ilha do Retiro, em partida válida pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Suspensos, o volante colombiano Christian Rivera e o zagueiro Ramon Menezes, ambos titulares absolutos da equipe, estão fora do confronto, aumentando a "dor de cabeça" do técnico Daniel Paulista na formação do time rubro-negro.

A dupla recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 3 a 1 para o Galo, na quarta-feira (8), em jogo disputado na Arena MRV. As ausências afetam diretamente o sistema defensivo leonino. Para a zaga, o português João Silva surge como o substituto mais provável ao lado de Rafael Thyere, enquanto Lucas Kal, que atua como volante, também pode ser improvisado na defesa. Outra alternativa é o deslocamento do lateral-esquerdo Luan Cândido para a faixa central.

No meio-campo, o técnico tem à disposição Pedro Augusto e Sérgio Oliveira como opções diretas para a vaga deixada por Rivera, além do próprio Lucas Kal. Com 16 pontos somados e ainda afundado na lanterna do Brasileirão, o Sport sabe que vencer o Ceará na Ilha é fundamental para manter viva a esperança de reação na reta final da competição.

A reapresentação do elenco está programada para a tarde desta sexta-feira (10), no CT José de Andrade Médicis, quando Daniel Paulista começará os trabalhos específicos para o confronto diante do Vozão. Em entrevista coletiva, o treinador reconheceu o peso das ausências.

"Preocupa (as ausências de Rivera e Ramon Menezes)... são coisas que vamos ter que refletir a respeito. É claro que, com mais tempo para trabalhar, a recuperação desses atletas vai acontecer naturalmente. Mas, claro, são duas perdas significativas, já que são dois jogadores que vinham muito bem, sendo pilares do nosso setor, principalmente o defensivo", iniciou o treinador.

"Vamos buscar soluções dentro do nosso elenco, já que será um jogo muito importante, um clássico e um jogo dentro de casa, onde precisamos tentar trabalhar e buscar a vitória pra conseguir retomar a sequência de resultados positivos", completou.

Substituídos por lesão no decorrer do jogo contra o Atlético-MG, o lateral-direito Aderlan e o meia Hyoran ainda são dúvidas para enfrentar o Ceará. Os dois atletas serão reavaliados pelo DM rubro-negro nos próximos dias.