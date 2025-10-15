Sport x Ceará: onde assistir, horário e escalações pela 28ª rodada do Brasileirão

Clássico nordestino entre Leão e Vozão acontece nesta quarta (15), às 20h, na Ilha do Retiro

Jogador do Sport, Lucas Lima (Rafael Vieira)

O Sport volta a campo nesta quarta-feira (15), às 20h, na Ilha do Retiro, para encarar o Ceará em um clássico nordestino válido pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo marca um novo desafio para o Leão, que segue tentando um "milagre" na luta contra o rebaixamento.

Apesar do momento crítico, o Rubro-Negro tenta usar o fator casa como trunfo para reagir. Nos últimos oito anos, foram nove confrontos entre Sport e Ceará na Ilha do Retiro, com vantagem rubro-negra: seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

No entanto, o último encontro entre as equipes no Recife não traz boas lembranças para o torcedor leonino. Pelas quartas de final da Copa do Nordeste, em julho, o confronto terminou empatado em 0 a 0 e o Ceará venceu nos pênaltis, eliminando o Leão e marcando a reestreia de Daniel Paulista no comando técnico.

SPORT

Na lanterna com 16 pontos, o time comandado por Daniel Paulista vem de derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG, em Belo Horizonte, e encara um cenário extremamente delicado na competição: segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o Sport tem 98,6% de chances de cair para a Série B. A distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Santos, é de 12 pontos.

O Sport chega para o jogo diante do Ceará com desfalques importantes. O meia Hyoran está fora por conta de uma lesão na coxa sofrida ainda no primeiro tempo contra o Atlético-MG. A ausência do camisa 19 é sentida por Daniel Paulista, já que o jogador vinha em boa fase, sendo titular em quatro das últimas cinco partidas do Leão. A tendência é que Lucas Lima retorne à equipe e reassuma a vaga no meio-campo.

Outras baixas confirmadas são o volante colombiano Christian Rivera e o zagueiro Ramon Menezes, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Para o lugar de Ramon, o português João Silva é o favorito para formar dupla com Rafael Thyere na zaga.

No meio-campo, o técnico tem à disposição Pedro Augusto e Lucas Kal como opções diretas para a vaga deixada por Rivera, além do português Sérgio Oliveira.

CEARÁ

Do outro lado, o Ceará chega embalado após a vitória convincente por 3 a 0 sobre o Santos, no Castelão, e vive um momento tranquilo no Brasileirão. O time comandado por Léo Condé ocupa a 10ª colocação, com 34 pontos, dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

No primeiro turno, o Vozão venceu o Sport por 2 a 0, em Fortaleza, com gols de Lucas Mugni e Galeano. Agora, busca quebrar um tabu: nunca venceu o Rubro-negro dentro da Ilha do Retiro em jogos de Série A.

Condé deve repetir a escalação que bateu o Santos, mantendo a base que vem dando equilíbrio à equipe. Internamente, o objetivo principal do Ceará segue sendo garantir a permanência na elite, mas com a boa campanha, o time já começa a sonhar com um retorno às competições internacionais em 2026.

FICHA DA PARTIDA



SPORT: Gabriel; Aderlan (Matheus Alexandre), Rafael Thyere, João Silva e Luan Cândido; Zé Lucas, Pedro Augusto (Lucas Kal) e Lucas Lima; Matheusinho, Romarinho e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.



CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.



Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 20h

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

4º Árbitro: Tarcisio Flores da Silva (RN)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Transmissão: Premiere (pay-per-view)