Lesionado, Hyoran é desfalque no Sport contra o Ceará no Brasileirão

O meia Hyoran está fora do confronto entre Sport e Ceará, marcado para esta quarta-feira (15), às 20h, na Ilha do Retiro, pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O camisa 19 sofreu uma lesão na coxa logo aos sete minutos da derrota para o Atlético-MG, e foi substituído pelo argentino Atencio.

De volta ao Recife, o jogador passou por exames no Departamento Médico do clube, que confirmaram a contusão. Hyoran já iniciou o tratamento. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pelo Diario de Pernambuco.

A ausência do meia é sentida pelo técnico Daniel Paulista, já que Hyoran vinha em uma crescente na equipe, sendo titular em quatro das últimas cinco partidas do Leão. Com o desfalque, a tendência é que Lucas Lima assuma a vaga no meio-campo rubro-negro.

Além da lesão, Hyoran também não poderá enfrentar o Internacional, no sábado (18), por força de uma cláusula contratual. O jogador está emprestado pelo clube gaúcho ao Sport e fica impedido de atuar contra sua equipe.

Outros desfalques confirmados contra o Ceará são o volante colombiano Christian Rivera e o zagueiro Ramon Menezes, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo recebido diante do Atlético-MG.