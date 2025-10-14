'É a realização de um sonho', diz Kaline, do Sport, por convocação para a Seleção Sub-20

Kaline, atacante do Sport ( Rafael Vieira)

A convocação da atacante Kaline para a Seleção Brasileira Sub-20 foi recebida com emoção e orgulho. A atleta do Sport destacou a importância do momento em sua carreira e agradeceu ao clube pelo suporte desde sua chegada.

"Estou muito feliz por tudo que vem ocorrendo na minha vida desde que eu cheguei no Sport. Agradeço ao Clube por todo o suporte e à comissão pelo trabalho e confiança em mim. Chegar à seleção é a realização de um sonho", declarou Kaline.

A jovem atacante, que chegou ao Sport no início de 2024 com apenas 17 anos, rapidamente ganhou destaque. Após se destacar no Brasileirão Sub-20, foi promovida ao time profissional e marcou um dos gols decisivos no jogo do acesso contra o Athletico.

O diretor de futebol feminino do Sport, Alessandro Rodrigues, também comemorou a convocação da atleta como reflexo do trabalho sério realizado no clube.“É uma grande satisfação para o Sport ver uma atleta formada em nossa estrutura ser convocada para a Seleção Brasileira. Kaline é uma jogadora talentosa, com enorme potencial, e essa convocação representa o reconhecimento do trabalho consistente que realizamos no Clube”, destacou.

O dirigente rubro-negro ainda reforçou o compromisso do Sport com a formação de jogadoras desde as categorias de base. “Acreditamos que a base é essencial para o fortalecimento do futebol feminino e para a construção do nosso elenco principal. Por isso, seguimos investindo na formação, no acompanhamento e nas oportunidades de crescimento das nossas atletas”, concluiu.

Kaline se apresenta à CBF no dia 20 de outubro para a disputa de dois amistosos preparatórios para o Sul-Americano de 2026. Ela é a segunda atleta do Sport convocada para a Seleção Sub-20 este ano — em junho, Maria Clara, de 17 anos, também foi chamada.